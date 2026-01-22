ΠΑΟΚ – Μπέτις live για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League

Ο Κεντζιόρα πήρε τη θέση του Βολιάκο, όπως και ο Μπάμπα του Τέιλορ στην άμυνα, ο Οζντόεφ εκείνη του Ζαφείρη στη μεσαία γραμμή, με τον Ζίβκοβιτς να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα μετά τη χρησιμοποίηση του Χατσίδη κόντρα στους Κρητικούς. Ο Κωνσταντέλιας επιστρέφει, αφού δεν ήταν στην αποστολή, όμως, δεν παίρνει φανέλα βασικού, με τον Πέλκα να παραμένει πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Γιακουμάκη