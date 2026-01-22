ΠΑΟΚ – Μπέτις live για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπέτις στην… sold out Τούμπα για την προτελευταία στροφή της League Phase του Europa League, με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει αγκαλιά με την πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης. Οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται στην 18η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 9 βαθμούς, ενώ η ομάδα της Σεβίλλης είναι 4η έχοντας συγκομιδή 14 βαθμών.
Ο Τσιφτσής έδιωξε σε κόρνερ το πλασέ του Αϊτόρ, μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από θέση αριστερά (με το δεξί του πόδι)
Εκτέλεση φάουλ του Ζίβκοβιτς, κεφαλιά του Κεντζιόρα, η μπάλα πέρασε άουτ
κακό σουτ του Τσίνι Άβιλα, έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ και από θέση αριστερά
Γρήγορη μετάβαση του ΠΑΟΚ, καλή συνεργασία Τάισον με Ζίβκοβιτς και κεφαλιά πάσα του δεύτερου προς τον Πέλκα, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έπιασε με τη μια το πλασέ, λίγο μέσα από τη μεγάλη περιοχή της Μπέτις, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ
Στα σώματα το σουτ του Φορνάλς από τα όρια της μεγάλης περιοχής
Πολλές μάχες από τον Γιακουμάκη, τόσο μπροστά, όσο και στο χώρο του κέντρου, σε προσπάθεια να ανεβάσει τους γηπεδούχους
Το ματς δεν έχει αποκτήσει ακόμα καλό ρυθμό
Σε θέση οφσάιντ ο Γιακουμάκης
Οφσάιντ ο Πέλκας, δεν μέτρησε το πλασέ που έρκανε στη συνέχεια (το έβγαλε ο τερματοφύλακας τη Μπέτις)
Ο Ορτίθ έπεσε μέσα στη μεγάλη περιοχή από μαρκάρισμα του Οζντόεφ, αλλά διαιτητής και VAR δεν έδωσαν κάτι - Στην ουσία, ούτε και ο παίκτης της Μπέτις δεν ζήτησε κάτι
Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες
Μετά από αίτημα της Μπέτις, το οποίο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποδέχτηκε άμεσα -και τη σχετική απόφαση της UEFA- πριν τη αγώνα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη των θυμάτων του πρόσφατου σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στην Ισπανία
Διαιτητής: Σιμόνε Σότσα (Ιταλία)
Βοηθοί διαιτητές:
Αλμπέρτο Τεγκόνι (Ιταλία)
Τζοβάνι Μπατσίνι (Ιταλία)
Τέταρτος διαιτητής: Λούκα Τζουφέρλι (Ιταλία)
VAR: Ντανιέλε Κίφι (Ιταλία)
AVAR: Βαλέριο Μαρινί (Ιταλία)
Μπέτις (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Πάου Λόπεθ, Ορτίθ, Γιορέντε, Γκόμεθ, Ροντρίγκεζ, Αλτιμίρα, Φορνάλς, Ντεόσα, Άβιλα, Ρουϊμπάλ, Πάμπλο Γκαρσία.
Στον πάγκο της Μπέτις είναι οι Βάγιες, Αντριάν, Μπάρτρα, Εζαλζουλί, Λο Σέλσο, Ρόκα, Μοράντε, Μαρίνα, Ντε Ρόα, Πέρεθ, Κοραλέχο
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής - Κένι, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα - Μεϊτέ, Οζντόεβ - Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον - Γιακουμάκης.
Στον πάγκο οι Παβλένκα, Μοναστηρλής, Καμαρά, Βολιάκο, Λόβρεν, Μπιάνκο, Σάστρε, Τέιλορ, Χατσίδης, Μύθου, Κωνσταντέλιας και Ντεσπόντοφ.
Ο Κεντζιόρα πήρε τη θέση του Βολιάκο, όπως και ο Μπάμπα του Τέιλορ στην άμυνα, ο Οζντόεφ εκείνη του Ζαφείρη στη μεσαία γραμμή, με τον Ζίβκοβιτς να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα μετά τη χρησιμοποίηση του Χατσίδη κόντρα στους Κρητικούς. Ο Κωνσταντέλιας επιστρέφει, αφού δεν ήταν στην αποστολή, όμως, δεν παίρνει φανέλα βασικού, με τον Πέλκα να παραμένει πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Γιακουμάκη
Γνωστή έγινε η ενδεκάδα των «ασπρόμαυρων», που έχει τέσσερις αλλαγές σε σχέση με τη νίκη (3-0) κόντρα στον ΟΦΗ
Αήττητη γενικότερα, όμως, είναι η Μπέτις, που με 14 βαθμούς (11-4) φιγουράρει στην 4η θέση, υπερισχύοντας στην ισοβαθμία των Φράιμπουργκ και Φερεντσβάρος
Μετά από έξι αγώνες, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη 18η θέση με 9 βαθμούς (13-10 τέρματα), «έχοντας» στην ισοβαθμία τις Θέλτα, Λιλ και Γιουνγκ Μπόις ενώ είναι αήττητος στα τέσσερις πιο πρόσφατες αγωνιστικές της διοργάνωσης, με δύο νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες
Κομβικής σημασίας ματς για τον ΠΑΟΚ, στην προσπάθεια που κάνει να δώσει το «παρών» στα playoffs του Europa League
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ – Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League