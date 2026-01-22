Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Μπέτις live για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League

Ο “δικέφαλος του Βορρά” ψάχνει τη νίκη στην κατάμεστη Τούμπα που θα τον φέρει αγκαλιά με την πρόκριση στα playoffs
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Europa League
7η αγωνιστική της League Phase
0 - 0
1ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπέτις στην… sold out Τούμπα για την προτελευταία στροφή της League Phase του Europa League, με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει αγκαλιά με την πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης. Οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται στην 18η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 9 βαθμούς, ενώ η ομάδα της Σεβίλλης είναι 4η έχοντας συγκομιδή 14 βαθμών.

20:11 | 22.01.2026
30'
Μεγάλη στιγμή για την Μπέτις

Ο Τσιφτσής έδιωξε σε κόρνερ το πλασέ του Αϊτόρ, μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από θέση αριστερά (με το δεξί του πόδι)

20:11 | 22.01.2026
26'
Κίτρινη κάρτα στον Πέλκα
20:08 | 22.01.2026
25'
Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Εκτέλεση φάουλ του Ζίβκοβιτς, κεφαλιά του Κεντζιόρα, η μπάλα πέρασε άουτ

20:06 | 22.01.2026
23'

κακό σουτ του Τσίνι Άβιλα, έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ και από θέση αριστερά

20:05 | 22.01.2026
20'

Γρήγορη μετάβαση του ΠΑΟΚ, καλή συνεργασία Τάισον με Ζίβκοβιτς και κεφαλιά πάσα του δεύτερου προς τον Πέλκα, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έπιασε με τη μια το πλασέ, λίγο μέσα από τη μεγάλη περιοχή της Μπέτις, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ

20:04 | 22.01.2026
19'

Στα σώματα το σουτ του Φορνάλς από τα όρια της μεγάλης περιοχής

20:00 | 22.01.2026
19:59 | 22.01.2026
15'

Πολλές μάχες από τον Γιακουμάκη, τόσο μπροστά, όσο και στο χώρο του κέντρου, σε προσπάθεια να ανεβάσει τους γηπεδούχους

19:55 | 22.01.2026
14'

Το ματς δεν έχει αποκτήσει ακόμα καλό ρυθμό

19:50 | 22.01.2026
10'

Σε θέση οφσάιντ ο Γιακουμάκης

19:47 | 22.01.2026
5'

Οφσάιντ ο Πέλκας, δεν μέτρησε το πλασέ που έρκανε στη συνέχεια (το έβγαλε ο τερματοφύλακας τη Μπέτις)

19:47 | 22.01.2026
2'

Ο Ορτίθ έπεσε μέσα στη μεγάλη περιοχή από μαρκάρισμα του Οζντόεφ, αλλά διαιτητής και VAR δεν έδωσαν κάτι - Στην ουσία, ούτε και ο παίκτης της Μπέτις δεν ζήτησε κάτι

19:41 | 22.01.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
19:39 | 22.01.2026

Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

19:37 | 22.01.2026

Μετά από αίτημα της Μπέτις, το οποίο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποδέχτηκε άμεσα -και τη σχετική απόφαση της UEFA- πριν τη αγώνα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη των θυμάτων του πρόσφατου σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στην Ισπανία

19:36 | 22.01.2026

Διαιτητής: Σιμόνε Σότσα (Ιταλία)

Βοηθοί διαιτητές:

Αλμπέρτο Τεγκόνι (Ιταλία)

Τζοβάνι Μπατσίνι (Ιταλία)

Τέταρτος διαιτητής: Λούκα Τζουφέρλι (Ιταλία)

VAR: Ντανιέλε Κίφι (Ιταλία)

AVAR: Βαλέριο Μαρινί (Ιταλία)

19:36 | 22.01.2026

Μπέτις (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Πάου Λόπεθ, Ορτίθ, Γιορέντε, Γκόμεθ, Ροντρίγκεζ, Αλτιμίρα, Φορνάλς, Ντεόσα, Άβιλα, Ρουϊμπάλ, Πάμπλο Γκαρσία.

Στον πάγκο της Μπέτις είναι οι Βάγιες, Αντριάν, Μπάρτρα, Εζαλζουλί, Λο Σέλσο, Ρόκα, Μοράντε, Μαρίνα, Ντε Ρόα, Πέρεθ, Κοραλέχο

19:36 | 22.01.2026

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής - Κένι, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα - Μεϊτέ, Οζντόεβ - Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον - Γιακουμάκης.

Στον πάγκο οι Παβλένκα, Μοναστηρλής, Καμαρά, Βολιάκο, Λόβρεν, Μπιάνκο, Σάστρε, Τέιλορ, Χατσίδης, Μύθου, Κωνσταντέλιας και Ντεσπόντοφ.

19:35 | 22.01.2026

Πανό των οπαδών του ΠΑΟΚ που στέλνουν μήνυμα συμπαράστασης στους Ισπανούς για το φονικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, με αναφορά στα Τέμπη

Εικόνα από την Τούμπα πριν το ΠΑΟΚ - Ρεάλ Μπέτις (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΠΑΟΚ – Μπέτις: Πανό για τις τραγωδίες σε Τέμπη και Ισπανία
Όμορφη κίνηση από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στην Τούμπα
19:35 | 22.01.2026

Ο Κεντζιόρα πήρε τη θέση του Βολιάκο, όπως και ο Μπάμπα του Τέιλορ στην άμυνα, ο Οζντόεφ εκείνη του Ζαφείρη στη μεσαία γραμμή, με τον Ζίβκοβιτς να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα μετά τη χρησιμοποίηση του Χατσίδη κόντρα στους Κρητικούς. Ο Κωνσταντέλιας επιστρέφει, αφού δεν ήταν στην αποστολή, όμως, δεν παίρνει φανέλα βασικού, με τον Πέλκα να παραμένει πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Γιακουμάκη

19:35 | 22.01.2026

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα των «ασπρόμαυρων», που έχει τέσσερις αλλαγές σε σχέση με τη νίκη (3-0) κόντρα στον ΟΦΗ

19:34 | 22.01.2026

Αήττητη γενικότερα, όμως, είναι η Μπέτις, που με 14 βαθμούς (11-4) φιγουράρει στην 4η θέση, υπερισχύοντας στην ισοβαθμία των Φράιμπουργκ και Φερεντσβάρος

19:34 | 22.01.2026

Μετά από έξι αγώνες, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη 18η θέση με 9 βαθμούς (13-10 τέρματα), «έχοντας» στην ισοβαθμία τις Θέλτα, Λιλ και Γιουνγκ Μπόις ενώ είναι αήττητος στα τέσσερις πιο πρόσφατες αγωνιστικές της διοργάνωσης, με δύο νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες

19:33 | 22.01.2026

Κομβικής σημασίας ματς για τον ΠΑΟΚ, στην προσπάθεια που κάνει να δώσει το «παρών» στα playoffs του Europa League

19:33 | 22.01.2026
Sold out το ματς της Τούμπας
19:33 | 22.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ – Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League

19:33 | 22.01.2026
καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
78
71
70
65
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Ο ΣΕΓΑΣ για τις εικόνες ντροπής με νερά στο προπονητήριο στίβου του ΟΑΚΑ: «Οι αντοχές μας και η ανοχή στην κοροϊδία εξαντλήθηκαν»
Απαιτούμαι να προβείτε στις ενέργειες που θα επιλύσουν μια και καλή το πρόβλημα των γηπεδικών εγκαταστάσεων. Δεν κάνετε χάρη σε κανέναν αναφέρεται από τον ΣΕΓΑΣ
ΦΩΤΟ instagram.com
Newsit logo
Newsit logo