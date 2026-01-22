Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Μπέτις: Ο Γιακουμάκης από την άσπρη βούλα έκανε το 2-0 για τους Θεσσαλονικείς

Ο Κωνσταντέλιας κέρδισε το πέναλτι για τον ΠΑΟΚ
Ο Γιακουμάκης
Ο Γιακουμάκης πανηγυρίζει το γκολ του κόντρα στην Μπέτις/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Γιακουμάκης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έκανε το 2-0 για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην Ρεάλ Μπέτις στην Τούμπα.

Ο Κωνσταντέλιας έπειτα από κόρνερ, μπήκε στην περιοχή, τσίμπησε την μπάλα και ο Μοράντε τον γκρέμισε με τον διαιτητή να καταλογίζει το πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ και την ευκαιρία για το 2-0 ενάντια στην Μπέτις.

Ο Γιακουμάκης ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον τερματοφύλακα των Ισπανών για να «κλειδώσει» τη νίκη του Δικεφάλου στην 7η αγωνιστική του Europa League.

 

Ο Έλληνας επιθετικός είχε την ασίστ στο γκολ του Ζίβκοβιτς για το 1-0 της ομάδας του Λουτσέσκου στο παιχνίδι.

