ΠΑΟΚ – Μπέτις: Ο Γιακουμάκης από την άσπρη βούλα έκανε το 2-0 για τους Θεσσαλονικείς

Ο Γιακουμάκης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έκανε το 2-0 για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην Ρεάλ Μπέτις στην Τούμπα.

Ο Κωνσταντέλιας έπειτα από κόρνερ, μπήκε στην περιοχή, τσίμπησε την μπάλα και ο Μοράντε τον γκρέμισε με τον διαιτητή να καταλογίζει το πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ και την ευκαιρία για το 2-0 ενάντια στην Μπέτις.

Ο Γιακουμάκης ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον τερματοφύλακα των Ισπανών για να «κλειδώσει» τη νίκη του Δικεφάλου στην 7η αγωνιστική του Europa League.

Ο Έλληνας επιθετικός είχε την ασίστ στο γκολ του Ζίβκοβιτς για το 1-0 της ομάδας του Λουτσέσκου στο παιχνίδι.