ΠΑΟΚ – Μπέτις: Η υπέροχη συνεργασία των παικτών του Δικεφάλου για το 1-0 του Ζίβκοβιτς

Ο ΠΑΟΚ με καταπληκτική συνεργασία των παικτών του άνοιξε το σκορ στην Τούμπα κόντρα στην Μπέτις, στο παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής του Europa League. Σκόρερ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ κυκλοφόρησαν υπέροχα την μπάλα έξω από την περιοχή των Ανδαλουσιανών. Ο Μεϊτέ έσκαψε για τον Γιακουμάκη και αυτός έκανε γύρισμα ακριβείας στον Σέρβο, που σε κενή εστία έκανε το 1-0 με το κεφάλι.

Το γκολ πανηγυρίστηκε έξαλλα και πλέον η Τούμπα έχει πάρει «φωτιά» για τα καλά. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Οζντόεφ βρήκε και αυτός δίχτυα, όμως το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ.