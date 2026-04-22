ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο 79-73 τελικό: Νίκησε τους Βάσκους και πλησίασε στην κατάκτηση του FIBA Europe Cup

Παρακολουθήσατε live τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Μπιλμπάο στη Θεσσαλονίκη.
Ο Δικέφαλος του Βορρά επικράτησε εντός έδρας της Μπιλμπάο με 79-73 και καλείται να υπερασπιστεί την επόμενη Τετάρτη (29/4/2026) στην Ισπανία το +6 του πρώτου τελικού, προκειμένου να σηκώσει την ευρωπαϊκή κούπα
Ο Γιαρόβσκι αστόχησε στην τελευταία επίθεση
79-73 από τον Ταϊρί
77-73 με 1/2 βολές του Γιαρόβσκι
Βολές για τον Γιαρόβσκι
77-72 από τον Ντίμσα
Χωρίς σκορ στα τελευταία δευτερόλεπτα
75-72 από τον Χίλιαρντ
75-70 και πάλι από τον Μουρ που είναι όλος ο ΠΑΟΚ στο τέταρτο δεκάλεπτο
73-70 από τον Μπέβερλι
71-70 από τον ασταμάτητο Γιαρόβσκι
71-67 με μεγάλο τρίποντο του Μουρ
68-67 από τον Γιαρόβσκι
68-65 απαντάει ο Χίλιαρντ
68-63 με τρίποντο του απίθανου Μπέβερλι
65-63 από τον Γιαρόβσκι
65-61 από τον Μουρ
63-61 από τον Χίλιαρντ
63-59 με τρίποντο του Μπέβερλι
60-59 από τον Γιαρόβσκι και πάλι
60-57 από τον Γιαρόβσκι
60-55 μειώνει η Μπιλμπάο
60-53 από τον Τίμι Άλεν
58-53 με τρομερό κάρφωμα του Μπακαγιόκο
58-51 με 1/2 βολές του Νορμάντας
58-50 από τον Φίλλιο
56-50 πλησιάζουν οι Ισπανοί
56-48 από τον Τάιρι
54-48 με 2/2 βολές του Πάντζαρ
54-46 με τρίποντο του Χίλιαρντ
52-43 από τον Μουρ
50-43 απαντάει ο Χίλιαρντ
47-40 μειώνει με τρίποντο ο Φρέι
47-37 μειώνουν οι Βάσκοι
47-35 από τον Ταϊρί
43-35 με 2/2 βολές του Ντίμσα
41-35
41-33 απαντάει με τρίποντο ο Μέλβιν
38-33 μειώνουν και πάλι οι Βάσκοι
38-30 βάζει και τη βολή ο Αμερικανός γκαρντ
35-30 μειώνουν οι Βάσκοι
33-26 με 1/2 βολές του Χίλιαρντ
33-25 από τον Μπακαγιόκο
Μπέβερλι και πάλι και 33-23
31-23 απαντάει με γκολ φάουλ ο Πάντζαρ
31-20 από τον Μέλβιν
Αφηνιασμένος ο Μπέβερλι! Κάνει άνω κάτω την άμυνα της Μπιλμπάο (29-20)
28-20 από τον Μπέβερλι και πάλι
26-20 από τον Χίλιαρντ
Γρήγορο 3-0 σερί από την Μπιλμπάο και 26-18
23-15 από τον κορυφαίο του αγώνα, Πατ Μπέβερλι
21-15 με τρίποντο του Άλεν
18-15 απαντάει άμεσα ο Χίλιαρντ
18-13 με 2/2 βολές του Ομορούγι
16-13 με κάρφωμα του Χλίνανσον
16-11 με τρίποντο του Ταϊρί
13-11 με 2/2 βολές του Χίλιαρντ
13-9 με φοβερό κάρφωμα του Ομορούγι
11-9 καρφώνει ο Χλίνανσον
11-7 από τον Ταϊρί
Οι δύο ομάδες ιδρώνουν για να πετύχουν ένα καλάθι
9-7 μειώνουν οι Βάσκοι
6-4 με τρίποντο του Μπέβερλι
Οι άμυνες έχουν τον πρώτο λόγο
3-3 ισοφαρίζει ο Μπέβερλι
0-3 με τρίποντο του Νορμάντας
Νευρικό ξεκίνημα για τις δύο ομάδες
"Καθαρίστηκε" το παρκέ
Πέταξαν χαρτάκια στο παρκέ με το τζάμπολ του παιχνιδιού
Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Όσκαρ Σμιντ
Εκπληκτική ατμόσφαιρα έχουν δημιουργήσει οι φίλοι του Δικεφάλου
Νορμάντας, Φρέι, Ντε Κάστρο, Γιαβόρσκι, Κράμπελι, Χίλιαρντ, Μπαγκαγιόκο, Πέτρασεκ, Πάντζαρ, Σίλα, Φοντ, Χλίνασον
Άλεν, Μέλβιν, Ταϊρί, Κόνιαρης, Ομορούγι, Ζάρας, Περσίδης, Ιατρίδης, Μπέβερλι, Φίλλιος, Μουρ, Ντίμσα
Τότε το πρώτο ματς είχε γίνει στην Ισπανία, με την Μπιλμπάο να κατακτά τελικά το τρόπαιο στη Θεσσαλονίκη
Οι Θεσσαλονικείς καλούνται να εξασφαλίσουν και μία καλή διαφορά ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία σε μία εβδομάδα
Αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν δύο παιχνίδια κι η ομάδα που θα έχει τη μεγαλύτερη διαφορά θα κατακτήσει το τρόπαιο
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Μπιλμπάο στη Θεσσαλονίκη