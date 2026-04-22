ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο 79-73 τελικό: Νίκησε τους Βάσκους και πλησίασε στην κατάκτηση του FIBA Europe Cup

Οι Θεσσαλονικείς πήραν τη νίκη με 6 πόντους διαφορά και έγιναν το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου
Παρακολουθήσατε live τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Μπιλμπάο στη Θεσσαλονίκη.

21:15 | 22.04.2026
Καλή συνέχεια από το NewsIt.gr
21:14 | 22.04.2026
Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του FIBA Europe Cup

Ο Δικέφαλος του Βορρά επικράτησε εντός έδρας της Μπιλμπάο με 79-73 και καλείται να υπερασπιστεί την επόμενη Τετάρτη (29/4/2026) στην Ισπανία το +6 του πρώτου τελικού, προκειμένου να σηκώσει την ευρωπαϊκή κούπα

21:14 | 22.04.2026
ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο 79-73
21:12 | 22.04.2026

Ο Γιαρόβσκι αστόχησε στην τελευταία επίθεση

21:12 | 22.04.2026
2.2 δευτερόλεπτα, τάιμ άουτ για την Μπιλμπάο
21:11 | 22.04.2026

79-73 από τον Ταϊρί

21:08 | 22.04.2026

77-73 με 1/2 βολές του Γιαρόβσκι

21:08 | 22.04.2026

Βολές για τον Γιαρόβσκι

21:06 | 22.04.2026
9,5 δευτερόλεπτα ακόμα
21:06 | 22.04.2026

77-72 από τον Ντίμσα

21:06 | 22.04.2026
Ένα λεπτό ακόμα
21:05 | 22.04.2026

Χωρίς σκορ στα τελευταία δευτερόλεπτα

21:02 | 22.04.2026

75-72 από τον Χίλιαρντ

20:58 | 22.04.2026

75-70 και πάλι από τον Μουρ που είναι όλος ο ΠΑΟΚ στο τέταρτο δεκάλεπτο

20:55 | 22.04.2026

73-70 από τον Μπέβερλι

20:55 | 22.04.2026
Τάιμ άουτ, τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα
20:54 | 22.04.2026

71-70 από τον ασταμάτητο Γιαρόβσκι

20:53 | 22.04.2026

71-67 με μεγάλο τρίποντο του Μουρ

20:52 | 22.04.2026

68-67 από τον Γιαρόβσκι

20:52 | 22.04.2026

68-65 απαντάει ο Χίλιαρντ

20:50 | 22.04.2026
Στους 22 πόντους έφτασε ο πρώην ΝΒΑερ του ΠΑΟΚ
20:49 | 22.04.2026

68-63 με τρίποντο του απίθανου Μπέβερλι

20:49 | 22.04.2026

65-63 από τον Γιαρόβσκι

20:48 | 22.04.2026

65-61 από τον Μουρ

20:47 | 22.04.2026

63-61 από τον Χίλιαρντ

20:45 | 22.04.2026

63-59 με τρίποντο του Μπέβερλι

20:45 | 22.04.2026
31' Τάιμ άουτ για τους Θεσσαλονικείς
20:44 | 22.04.2026
Κάκιστο ξεκίνημα στο τέταρτο δεκάλεπτο για τον ΠΑΟΚ και όλα ξεκινούν από την αρχή
20:44 | 22.04.2026

60-59 από τον Γιαρόβσκι και πάλι

20:44 | 22.04.2026

60-57 από τον Γιαρόβσκι

20:43 | 22.04.2026

60-55 μειώνει η Μπιλμπάο

20:43 | 22.04.2026
Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο
20:40 | 22.04.2026
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο 60-53
20:38 | 22.04.2026

60-53 από τον Τίμι Άλεν

20:38 | 22.04.2026

58-53 με τρομερό κάρφωμα του Μπακαγιόκο

20:37 | 22.04.2026

58-51 με 1/2 βολές του Νορμάντας

20:37 | 22.04.2026

58-50 από τον Φίλλιο

20:36 | 22.04.2026

56-50 πλησιάζουν οι Ισπανοί

20:34 | 22.04.2026
2:40 ακόμα για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου
20:34 | 22.04.2026

56-48 από τον Τάιρι

20:34 | 22.04.2026

54-48 με 2/2 βολές του Πάντζαρ

20:30 | 22.04.2026

54-46 με τρίποντο του Χίλιαρντ

20:29 | 22.04.2026

52-43 από τον Μουρ

20:29 | 22.04.2026

50-43 απαντάει ο Χίλιαρντ

20:28 | 22.04.2026
50-40 με τρίποντο του Ταϊρί!
20:26 | 22.04.2026

47-40 μειώνει με τρίποντο ο Φρέι

20:26 | 22.04.2026

47-37 μειώνουν οι Βάσκοι

20:25 | 22.04.2026

47-35 από τον Ταϊρί

20:25 | 22.04.2026
Διψήφια διαφορά για τον ΠΑΟΚ (45-35)
20:25 | 22.04.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
20:05 | 22.04.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο 43-35
20:03 | 22.04.2026

43-35 με 2/2 βολές του Ντίμσα

20:03 | 22.04.2026

41-35

20:03 | 22.04.2026

41-33 απαντάει με τρίποντο ο Μέλβιν

20:02 | 22.04.2026

38-33 μειώνουν και πάλι οι Βάσκοι

20:02 | 22.04.2026

38-30 βάζει και τη βολή ο Αμερικανός γκαρντ

19:59 | 22.04.2026
37-30 με τρομερό κάρφωμα και φάουλ του Ταϊρί!
19:59 | 22.04.2026

35-30 μειώνουν οι Βάσκοι

19:55 | 22.04.2026
35-27 μπροστά ο ΠΑΟΚ, δύο λεπτά πριν το φινάλε του ημιχρόνου
19:53 | 22.04.2026

33-26 με 1/2 βολές του Χίλιαρντ

19:53 | 22.04.2026

33-25 από τον Μπακαγιόκο

19:52 | 22.04.2026

Μπέβερλι και πάλι και 33-23

19:51 | 22.04.2026

31-23 απαντάει με γκολ φάουλ ο Πάντζαρ

19:50 | 22.04.2026

31-20 από τον Μέλβιν

19:48 | 22.04.2026

Αφηνιασμένος ο Μπέβερλι! Κάνει άνω κάτω την άμυνα της Μπιλμπάο (29-20)

19:46 | 22.04.2026

28-20 από τον Μπέβερλι και πάλι

19:46 | 22.04.2026
14' Τάιμ άουτ για τον ΠΑΟΚ
19:45 | 22.04.2026

26-20 από τον Χίλιαρντ

19:44 | 22.04.2026

Γρήγορο 3-0 σερί από την Μπιλμπάο και 26-18

19:43 | 22.04.2026
26-15 με απίθανο τρίποντο του Μπέβερλι!
19:43 | 22.04.2026
Στο +8 ο ΠΑΟΚ στο 13'!
19:42 | 22.04.2026

23-15 από τον κορυφαίο του αγώνα, Πατ Μπέβερλι

19:41 | 22.04.2026

21-15 με τρίποντο του Άλεν

19:40 | 22.04.2026

18-15 απαντάει άμεσα ο Χίλιαρντ

19:39 | 22.04.2026

18-13 με 2/2 βολές του Ομορούγι

19:39 | 22.04.2026
Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος
19:37 | 22.04.2026
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο 16-13
19:37 | 22.04.2026

16-13 με κάρφωμα του Χλίνανσον

19:36 | 22.04.2026

16-11 με τρίποντο του Ταϊρί

19:35 | 22.04.2026

13-11 με 2/2 βολές του Χίλιαρντ

19:34 | 22.04.2026

13-9 με φοβερό κάρφωμα του Ομορούγι

19:33 | 22.04.2026

11-9 καρφώνει ο Χλίνανσον

19:33 | 22.04.2026

11-7 από τον Ταϊρί

19:32 | 22.04.2026

Οι δύο ομάδες ιδρώνουν για να πετύχουν ένα καλάθι

19:32 | 22.04.2026

9-7 μειώνουν οι Βάσκοι

19:32 | 22.04.2026
9-4 με τρίποντο του Ντίμσα στο 7'!
19:29 | 22.04.2026
Απίστευτα χαμηλό σκορ στη Θεσσαλονίκη
19:29 | 22.04.2026
Και οι 6 πόντοι είναι από τον Αμερικανό γκαρντ
19:28 | 22.04.2026

6-4 με τρίποντο του Μπέβερλι

19:26 | 22.04.2026
3-4 μπροστά η Μπιλμπάο στο 5'
19:25 | 22.04.2026
3-3 μετά από 4 λεπτά αγώνα!
19:24 | 22.04.2026
Πέφτουν κορμιά στο παρκέ

Οι άμυνες έχουν τον πρώτο λόγο

19:24 | 22.04.2026
Πρώτο καλάθι για τον ΠΑΟΚ μετά από 3 λεπτά
19:22 | 22.04.2026

3-3 ισοφαρίζει ο Μπέβερλι

19:22 | 22.04.2026

0-3 με τρίποντο του Νορμάντας

19:21 | 22.04.2026

Νευρικό ξεκίνημα για τις δύο ομάδες

19:20 | 22.04.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι
19:19 | 22.04.2026

"Καθαρίστηκε" το παρκέ

19:19 | 22.04.2026
Τρομερή ατμόσφαιρα στο γήπεδο από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Πέταξαν χαρτάκια στο παρκέ με το τζάμπολ του παιχνιδιού

19:17 | 22.04.2026
Καθυστερεί το τζάμπολ του αγώνα
19:11 | 22.04.2026

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Όσκαρ Σμιντ

19:06 | 22.04.2026
Στο γήπεδο ο Μπάνε Πρέλεβιτς
19:05 | 22.04.2026
Τζάμπολ στις 19:15, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ
19:05 | 22.04.2026
Στο Παλατάκι υπάρχουν και αρκετοί φίλαθλοι της Μπιλμπάο
19:04 | 22.04.2026
Δεν πέφτει καρφίτσα στο γήπεδο
19:03 | 22.04.2026
Κατάμεστο το Παλατάκι

Εκπληκτική ατμόσφαιρα έχουν δημιουργήσει οι φίλοι του Δικεφάλου

19:03 | 22.04.2026
Η δωδεκάδα της Μπιλμπάο

Νορμάντας, Φρέι, Ντε Κάστρο, Γιαβόρσκι, Κράμπελι, Χίλιαρντ, Μπαγκαγιόκο, Πέτρασεκ, Πάντζαρ, Σίλα, Φοντ, Χλίνασον
 

19:02 | 22.04.2026
Η δωδεκάδα του ΠΑΟΚ

Άλεν, Μέλβιν, Ταϊρί, Κόνιαρης, Ομορούγι, Ζάρας, Περσίδης, Ιατρίδης, Μπέβερλι, Φίλλιος, Μουρ, Ντίμσα

 

19:02 | 22.04.2026
Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν και πέρυσι στους τελικούς της διοργάνωσης

Τότε το πρώτο ματς είχε γίνει στην Ισπανία, με την Μπιλμπάο να κατακτά τελικά το τρόπαιο στη Θεσσαλονίκη

 
 

18:59 | 22.04.2026
Στόχος του ΠΑΟΚ δεν είναι απλώς η νίκη

Οι Θεσσαλονικείς καλούνται να εξασφαλίσουν και μία καλή διαφορά ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία σε μία εβδομάδα

18:58 | 22.04.2026
Οι τελικοί είναι διπλοί και μετράει η διαφορά πόντων

Αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν δύο παιχνίδια κι η ομάδα που θα έχει τη μεγαλύτερη διαφορά θα κατακτήσει το τρόπαιο

18:58 | 22.04.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Μπιλμπάο στη Θεσσαλονίκη

