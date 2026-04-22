ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο: «Καυτή» ατμόσφαιρα στην Πυλαία για τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπιλμπάο στην Πυλαία της Θεσσαλονίκης για τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup, με τους οπαδούς του “δικεφάλου του Βορρά” να έχουν δημιουργήσει “καυτή” ατμόσφαιρα.

Το μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο βρίσκεται στο επίκεντρο της αθλητικής επικαιρότητας στη Θεσσαλονίκη και εκτός των οπαδών των γηπεδούχων, στο γήπεδο βρέθηκαν ο Μπάνε Πρέλεβιτς, ο Ευθύμης Ρεντζιάς, ο Βαγγέλης Λιόλιος, αλλά και ο… Γιώργος Μαυρίδης.

Η Πυλαία ήταν κατάμεστη για το σπουδαίο ματς της ομάδας της Θεσσαλονίκης και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δημιούργησαν όμορφες εικόνες στην κερκίδα, με σημαίες σε ολόκληρο το γήπεδο.

Στην εξέδρα βρέθηκαν και περίπου 200 οπαδοί της Μπιλμπάο.