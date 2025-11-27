ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1 τελικό: Ισοπαλία στην Τούμπα για το Europa League

Ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος με την Μπραν για την 5η αγωνιστική του Europa League δεχόμενος γκολ στο 89′. Έχασε μεγάλη ευκαιρία να πάρει τους τρεις βαθμούς που δικαιούταν, καθώς δεν κατάφερε να βρει γκολ νωρίτερα, και όταν το βρήκε έμεινε πίσω από την μπάλα για να διατηρήσει το προβάδισμα.
Ο παίκτης της Μπραν μετα από κόρνερ βρήκε την μπάλα με το στήθος μέσα από τη μικρή περιοχή και ισοφάρισε το παιχνίδι
Ο Παβλένκα απέκρουσε το πλασέ του Χάαλαντ
Ο Κέρνβιγκ πήρε την πρώτη κεφαλιά μετά από κόρνερ και ο Φαουσκες πήρε τη δεύτερη κεφαλιά από κοντά, χωρίς να βρει εστία
Ο Κάστρο βρήκε γωνία αλλά ο Τσέχος απομάκρυνε εντυπωσιακά τον κίνδυνο
Ο Κροάτης σούταρε με το δεξί και ο Ντίνκελαντ απέκρουσε και έδιωξε σε κόρνερ
Πολύ ωραία επίθεση από τον ΠΑΟΚ, με τον Τάισον να τον βρίσκει εξαιρετικά στο χώρο και τον Κροάτη να πλασάρει υποδειγματικά τον Ντίνκελαντ
Ο ΠΑΟΚ έχει την κατοχή, όμως δε μπορεί να διασπάσει όπως στο πρώτο μέρος τη νορβηγική άμυνα
Αδύναμο το πλασέ του Σέρβου που πέρασε δίπλα από το δοκάρι
Ο Γιακουμάκης έκανε επαφή με την μπάλα μετά από σέντρα του Κένι, όμως ο Ντίνκελαντ είπε και πάλι όχι
Ο Βραζιλιάνος βγήκε στον ανοιχτό χώρο και βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα της Μπραν, που απέκρουσε το πλασέ του με το πόδι και κράτησε το μηδέν στην εστία του
Ο Τάισον πετάχτηκε από τη σέντρα του Ζίφκοβιτς και με κεφαλιά ψαράκι έστειλε την μπάλα λίγο δίπλα από το δοκάρι της Μπραν.
Ο μέσος του ΠΑΟΚ σούταρε έξω από την περιοχή με δύναμη με τον τερματοφύλακα των Νορβηγών να αποκρούει ασταθώς με τον Γιακουμάκη να μην μπορεί να σκοράρει στην επαναφορά
Έπεσε στη σωστή γωνία και κράτησε ανέπαφη την εστία του και δέχτηκε τα συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του.
Ο Μέϊτε βρήκε τον Σόρενσεν στο πόδι στα όρια της περιοχής και ο διαιτητής έδωσε την παράβαση
Ο ΠΑΟΚ έψαξε το γκολ στην κόντρα, όμως οι αμυντικοί της Μπραν πρόλαβαν και έκοψαν την τελευταία στιγμή την πάσα του Ζίφκοβιτς στον Γιακουμάκη
Η Μπραν έχει την υπεροχή μέχρι στιγμής, χωρίς να έχει δημιουργήσει κάποια ευκαιρία στην εστία του ΠΑΟΚ
Διαιτητής ο Στέγκεμαν με βοηθούς τους Γκιντς και Αχμίλερ. Στο VAR ο Μίλερ και AVAR ο Κόρτους.
Στον πάγκο για τους Νορβηγούς: Κλάουσεν, Μποάκι, Χάνσεν, Φίνε, Σόλτβεντ, Ντε Ρέβε, Πέντερσεν, Σάντε, Χάαλαντ, Ρέμεμ.
Στον πάγκο για τον ΠΑΟΚ: Μοναστηρλής, Τσιφτσής, Βολιάκο, Λόβρεν, Τσάλοβ, Σάστρε, Θυμιάνης, Οζντόεβ, Τέιλορ, Χατσίδης, Μύθου, Ντεσπόντοβ.
Ντίνγκελαντ, Χέλαντ, Ντράγκσενς, Λάρσεν, Κνούτσεν, Κόρνβινκ, Σόρενσεν, Γκούντμουντσον, Χολμ, Κάστρο, Μάτισεν.
Παβλένκα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Μπιάνκο, Μεϊτέ, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.
Ο Δημήτρης Πέλκας έμεινε εκτός αποστολής την τελευταία στιγμή εξαιτίας ενοχλήσεων και θα απουσιάσει από τη μάχη του ΠΑΟΚ με τους Νορβηγούς.
Η Μπραν βρίσκεται μία θέση κάτω από τον ΠΑΟΚ με τους ίδιους βαθμούς και οι παίκτες της θα τα δώσουν όλα για να πάρουν κάτι θετικό από το παιχνίδι. Μέχρι στιγμής έχουν παρουσιάσει καλή εικόνα στη διοργάνωση και οι παίκτες των Θεσσαλονικέων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Ο ΠΑΟΚ έχει 7 βαθμούς στη διοργάνωση και είναι στη 10η θέση και ψάχνει τη νίκη στο παιχνίδι της Τούμπας για να βάλει πλώρη για τα νοκ άουτ του Europa League.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπραν για την 5η αγωνιστική του Europa League.