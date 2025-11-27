Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1 τελικό: Ισοπαλία στην Τούμπα για το Europa League

Για την 3η νίκη του στη διοργάνωση ο «Δικέφαλος του Βορρά»
Ο Ζίφκοβιτς με τη φανέλα του ΠΑΟΚ
Europa League
5η αγωνιστική
1 - 1
Τελικό
Ο Ζίφκοβιτς με τη φανέλα του ΠΑΟΚ/ EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος με την Μπραν για την 5η αγωνιστική του Europa League δεχόμενος γκολ στο 89′. Έχασε μεγάλη ευκαιρία να πάρει τους τρεις βαθμούς που δικαιούταν, καθώς δεν κατάφερε να βρει γκολ νωρίτερα, και όταν το βρήκε έμεινε πίσω από την μπάλα για να διατηρήσει το προβάδισμα.

21:51 | 27.11.2025
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
21:47 | 27.11.2025
Το γκολ της ισοφάρισης των Νορβηγών
21:47 | 27.11.2025
Μιχαϊλίδης
ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1: Χαμένη ευκαιρία για τρίποντο στο Europa League, οι Νορβηγοί ισοφάρισαν στο 89′
Ο Παβλενκα απέκρουσε πέναλτι για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος
21:34 | 27.11.2025
Τελείωσε το παιχνίδι 1-1 με τον ΠΑΟΚ να χάνει μεγάλη ευκαιρία στην Τούμπα
21:34 | 27.11.2025
Τέσσερα τα λεπτά των καθυστερήσεων
21:31 | 27.11.2025
89'
Γκολ για την Μπραν με κεφαλιά του Κερνβιγκ

Ο παίκτης της Μπραν μετα από κόρνερ βρήκε την μπάλα με το στήθος μέσα από τη μικρή περιοχή και ισοφάρισε το παιχνίδι

21:29 | 27.11.2025
89'
Συνεχίζει να απειλεί η Μπραν

Ο Παβλένκα απέκρουσε το πλασέ του Χάαλαντ

21:28 | 27.11.2025
Η επέμβαση του Παβλένκα στο φάουλ του Κάστρο
21:24 | 27.11.2025
84'
Απείλησε με κεφαλιά η Μπραν

Ο Κέρνβιγκ πήρε την πρώτη κεφαλιά μετά από κόρνερ και ο Φαουσκες πήρε τη δεύτερη κεφαλιά από κοντά, χωρίς να βρει εστία 

21:23 | 27.11.2025
82'
Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση και να κρατήσει τη νίκη μέχρι το φινάλε
21:17 | 27.11.2025
Η ευκαιρία του Ιβάνουσετς
21:15 | 27.11.2025
Το γκολ του Ιβάνουσετς
21:12 | 27.11.2025
70'
Καλή απόκρουση του Παβλένκα σε φάουλ της Μπραν

Ο Κάστρο βρήκε γωνία αλλά ο Τσέχος απομάκρυνε εντυπωσιακά τον κίνδυνο

21:11 | 27.11.2025
Το πλασέ του Ζίφκοβιτς
21:09 | 27.11.2025
68'
Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ με τον Ιβάνουσετς

Ο Κροάτης σούταρε με το δεξί και ο Ντίνκελαντ απέκρουσε και έδιωξε σε κόρνερ

21:03 | 27.11.2025
64'
Γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Ιβάνουσετς

Πολύ ωραία επίθεση από τον ΠΑΟΚ, με τον Τάισον να τον βρίσκει εξαιρετικά στο χώρο και τον Κροάτη να πλασάρει υποδειγματικά τον Ντίνκελαντ

20:58 | 27.11.2025
60'
Έχει πέσει ο ρυθμός στο δεύτερο μέρος

Ο ΠΑΟΚ έχει την κατοχή, όμως δε μπορεί να διασπάσει όπως στο πρώτο μέρος τη νορβηγική άμυνα

20:49 | 27.11.2025
49'
Απείλησε ο ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς

Αδύναμο το πλασέ του Σέρβου που πέρασε δίπλα από το δοκάρι

20:48 | 27.11.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
20:48 | 27.11.2025
Όλα έτοιμα για την έναρξη του δευτέρου μέρους
20:31 | 27.11.2025
Ημίχρονο στην Τούμπα
20:30 | 27.11.2025
45'
Δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων
20:29 | 27.11.2025
45'
Ο Μιχαηλίδης απείλησε με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Τάισον
20:28 | 27.11.2025
Η προβολή του Γιακουμάκη
20:23 | 27.11.2025
Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Τάισον
20:20 | 27.11.2025
37'
Χαμένη ευκαιρία από τον Γιακουμάκη

Ο Γιακουμάκης έκανε επαφή με την μπάλα μετά από σέντρα του Κένι, όμως ο Ντίνκελαντ είπε και πάλι όχι 

20:19 | 27.11.2025
Η κεφαλιά «ψαράκι» του Τάισον
20:19 | 27.11.2025
Η ευκαιρία του Μπιάνκο
20:15 | 27.11.2025
33'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Τάισον

Ο Βραζιλιάνος βγήκε στον ανοιχτό χώρο και βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα της Μπραν, που απέκρουσε το πλασέ του με το πόδι και κράτησε το μηδέν στην εστία του

20:13 | 27.11.2025
31'
Ο ΠΑΟΚ έχει ανεβάσει την απόδοσή του μετά το χαμένο πέναλτι των φιλοξενούμενων
20:11 | 27.11.2025
Η απόκρουση του Παβλένκα στο πέναλτι της Μπραν
20:07 | 27.11.2025
24'
Κι άλλη ευκαιρία από τον ΠΑΟΚ

Ο Τάισον πετάχτηκε από τη σέντρα του Ζίφκοβιτς και με κεφαλιά ψαράκι έστειλε την μπάλα λίγο δίπλα από το δοκάρι της Μπραν.

20:05 | 27.11.2025
22'
Πρώτη καλή στιγμή του ΠΑΟΚ με τον Μπιάνκο

Ο μέσος του ΠΑΟΚ σούταρε έξω από την περιοχή με δύναμη με τον τερματοφύλακα των Νορβηγών να αποκρούει ασταθώς με τον Γιακουμάκη να μην μπορεί να σκοράρει στην επαναφορά

20:01 | 27.11.2025
18'
Ο Παβλένκα απέκρουσε το πέναλτι του Κερνβιγκ

Έπεσε στη σωστή γωνία και κράτησε ανέπαφη την εστία του και δέχτηκε τα συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του.

19:58 | 27.11.2025
18'
Πέναλτι για την Μπραν από τον Μεϊτε

Ο Μέϊτε βρήκε τον Σόρενσεν στο πόδι στα όρια της περιοχής και ο διαιτητής έδωσε την παράβαση

19:50 | 27.11.2025
13'

Ο ΠΑΟΚ έψαξε το γκολ στην κόντρα, όμως οι αμυντικοί της Μπραν πρόλαβαν και έκοψαν την τελευταία στιγμή την πάσα του Ζίφκοβιτς στον Γιακουμάκη

19:45 | 27.11.2025
6'
Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης

Η Μπραν έχει την υπεροχή μέχρι στιγμής, χωρίς να έχει δημιουργήσει κάποια ευκαιρία στην εστία του ΠΑΟΚ

19:45 | 27.11.2025
Σέντρα στο παιχνίδι
19:38 | 27.11.2025
Οι ποδοσφαιριστές έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
19:38 | 27.11.2025

Διαιτητής ο Στέγκεμαν με βοηθούς τους Γκιντς και Αχμίλερ. Στο VAR ο Μίλερ και AVAR ο Κόρτους.

19:32 | 27.11.2025

Στον πάγκο για τους Νορβηγούς: Κλάουσεν, Μποάκι, Χάνσεν, Φίνε, Σόλτβεντ, Ντε Ρέβε, Πέντερσεν, Σάντε, Χάαλαντ, Ρέμεμ.

19:32 | 27.11.2025

Στον πάγκο για τον ΠΑΟΚ: Μοναστηρλής, Τσιφτσής, Βολιάκο, Λόβρεν, Τσάλοβ, Σάστρε, Θυμιάνης, Οζντόεβ, Τέιλορ, Χατσίδης, Μύθου, Ντεσπόντοβ.

19:31 | 27.11.2025
Η ενδεκάδα της Μπραν

Ντίνγκελαντ, Χέλαντ, Ντράγκσενς, Λάρσεν, Κνούτσεν, Κόρνβινκ, Σόρενσεν, Γκούντμουντσον, Χολμ, Κάστρο, Μάτισεν.

19:30 | 27.11.2025
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Παβλένκα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Μπιάνκο, Μεϊτέ, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.

19:28 | 27.11.2025

Ο Δημήτρης Πέλκας έμεινε εκτός αποστολής την τελευταία στιγμή εξαιτίας ενοχλήσεων και θα απουσιάσει από τη μάχη του ΠΑΟΚ με τους Νορβηγούς.

19:26 | 27.11.2025

Η Μπραν βρίσκεται μία θέση κάτω από τον ΠΑΟΚ με τους ίδιους βαθμούς και οι παίκτες της θα τα δώσουν όλα για να πάρουν κάτι θετικό από το παιχνίδι. Μέχρι στιγμής έχουν παρουσιάσει καλή εικόνα στη διοργάνωση και οι παίκτες των Θεσσαλονικέων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

19:25 | 27.11.2025

Ο ΠΑΟΚ έχει 7 βαθμούς στη διοργάνωση και είναι στη 10η θέση και ψάχνει τη νίκη στο παιχνίδι της Τούμπας για να βάλει πλώρη για τα νοκ άουτ του Europa League.

19:25 | 27.11.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπραν για την 5η αγωνιστική του Europa League.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
118
92
84
81
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo