ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1: Χαμένη ευκαιρία για τρίποντο στο Europa League, οι Νορβηγοί ισοφάρισαν στο 89′

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά και με γκολ της Μπραν στο 89′ έμεινε ισόπαλος με 1-1 στην πέμπτη αγωνιστική του Europa League.

Το γκολ του Ιβάνουσετς δεν ήταν αρκετό για τον ΠΑΟΚ, που έμεινε πολύ πίσω στο γήπεδο από το 70′ και μετά και έδωσε την ευκαιρία στην Μπραν να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας, με τις δύο ομάδες να έχουν από 8 βαθμούς στο Europa League.

Χαμένη ευκαιρία για την ομάδα του Λουτσέσκου, που ήταν καλύτερη στην αναμέτρηση και θα μπορούσε να έχει βρει περισσότερα γκολ στο παιχνίδι. Δεν μπόρεσε όμως να εκμεταλλευτεί και την ψυχολογική τόνωση που της έδωσε η απόκρουση του Παβλένκα στο πέναλτι της Μπραν.

Ο αγώνας

Το παιχνίδι ξεκίνησε χωρίς καλό ρυθμό και χρειάστηκε να φτάσει στο 18′ για να γίνει η πρώτη ευκαιρία και αυτή ήταν μία στιγμή που άλλαξε τη ροή του αγώνα. Η Μπραν κέρδισε πέναλτι πάνω στον Σόρενσεν από τον Μεϊτέ. Ο Παβλένκα απέκρουσε το πέναλτι του Κέρνβιγκ, αφού διάλεξε τη σωστή πλευρά και απομάκρυνε τον κίνδυνο για τον ΠΑΟΚ.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, οι παίκτες του «Δικεφάλου του Βορρά» πήραν τον έλεγχο της αναμέτρησης. Στο 22′ ο Μπιάνκο απείλησε με σουτ έξω από την περιοχή, με τον Ντίνκελαντ να αποκρούει ασταθώς και τον Γιακουμάκη να αστοχεί στην επαναφορά.

Ο Τάισον στο 24΄εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Ζίφκοβιτς παίρνοντας κεφαλιά «ψαράκι» μπροστά από τον αντίπαλό του, με την μπάλα να καταλήγει δίπλα από το κάθετο δοκάρι των Νορβηγών. Η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος ήρθε και πάλι από τον Βραζιλιάνο. Στο 33′ βρήκε χώρο και μπήκε στην περιοχή της Μπραν, βρέθηκε απέναντι από τον Ντίνκελαντ και προσπάθησε να τον πλασάσει, όμως ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων απέκρουσε με το πόδι.

Ο Γιακουμάκης έχασε μία ακόμα καλή στιγμή για τους γηπεδούχους στο 37′, καθώς μετά από σέντρα του Κένι, πετάχτηκε και έκανε προβολή, όμως ο Ντίνκελαντ είπε και πάλι «όχι» για να κρατήσει ανέπαφη την εστία του στο ημίχρονο.

Ο ΠΑΟΚ βρήκε το γκολ που δικαιούταν στο 64′ με ωραίο πλασέ του Ιβάνουσετς. Οι παίκτες του «Δικεφάλου του Βορρά» αναπτύχθηκαν πολύ όμορφα. Ο Τάισον έδωσε στον Κροάτη στον κενό χώρο και ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ πλάσαρε υποδειγματικά τον τερματοφύλακα των Νορβηγών για να ανοίξει το δρόμο προς τη νίκη.

Ο Κροάτης βρέθηκε κοντά σε ακόμα ένα γκολ στο 68′ με δεξί πλασέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Ντίνκελαντ απομάκρυνε σε κόρνερ και κράτησε την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι.

Η Μπραν έχασε καλή ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 70′ με εκτέλεση φάουλ του Κάστρο, όμως ο Παβλένκα ήταν και πάλι εκεί για την ομάδα του Λουτσέσκου και απομάκρυνε την μπάλα σε κόρνερ εντυπωσιακά.

Η Μπραν στο 89′ με τον Κέρνβιγκ ισοφάρισε την αναμέτρηση και «πάγωσε» την Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να μην έχει το χρόνο να αντιδράσει και το παιχνίδι να ολοκληρώνεται ισόπαλο χάρη στο τελείωμα με το στήθος του παίκτης της Μπραν.

Ο ΠΑΟΚ έφτασε στους 8 βαθμούς και έχασε την ευκαιρία να έχει πολλές ελπίδες για να καταλάβει μία από τις 8 πρώτες θέσεις της διοργάνωσης. Είναι κοντά στην πρόκριση μέσω των νοκ άουτ, καθώς πρέπει να τερματίσει πάνω από την 24η θέση.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Μπιάνκο (62′ Οζντόεβ), Μεϊτέ, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Τάισον (79′ Ντεσπόντοβ), Γιακουμάκης (84′ Τσάλοβ).

ΜΠΡΑΝ: Ντίνγκελαντ, Χέλαντ, Ντράγκσενς, Λάρσεν (72′ Ντε Ρέβε), Κνούτσεν, Κόρνβινκ, Σόρενσεν, Γκούντμουντσον (77′ Πέντερσεν), Χολμ, Κάστρο (72′ Χάαλαντ), Μάτισεν (72′ Φίνε).