ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1: «Ζωντανός» με τις αλλαγές του Λίσι – Η πρόκριση στη League Phase του Conference League θα κριθεί στη Νορβηγία

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να σκοράρει στο καλό του -πρώτο- ημίχρονο, η Μπραν “πάτησε” καλά στην επανάληψη, βρήκε ένα γκολ με τον Έρικσεν και λίγο έλειψε να πάρει και τη νίκη. Οι αλλαγές του Λίσι και το γκολ του Μπάμπα διαμόρφωσαν το τελικό 1-1 και έδωσαν στο “δικέφαλο’ την ευκαιρία να πάει στη Νορβηγία για να πάρει την πρόκριση στη League Phase Conference League.. Δείτε το live του αγώνα.

Παρά τη μεγάλη απώλεια του Κωνσταντέλια και το γεγονός πως δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Ζίβκοβιτς για τα ματς με την Μπραν, ο ΠΑΟΚ έβγαλε όρεξη στο πρώτο ημίχρονο, έχασε πολλές ευκαιρίες, αλλά δέχθηκε το “σοκ” του 0-1 στην επανάληψη. Οι Θεσσαλονικείς άργησαν να “ξυπνήσουν” αλλά το κατάφεραν με τις αλλαγές του Λίσι, με τον Λουσέ να έχει την ασίστ στο 1-1 του Μπάμπα στο 80′. Μάλιστα, ο Εντιαγέ (και αυτός αλλαγή) λίγο έλειψε στο ντεμπούτο του να “λυτρώσει” την ελληνική ομάδα, χάνοντας απίστευτη ευκαιρία στα… χασομέρια.

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Παρά την απογοήτευσή του από την πώληση του Κωνσταντέλια, ο κόσμος του ΠΑΟΚ στήριξε την ομάδα ακόμα και όταν δεν έπαιξε καλά στην επανάληψη και την βοήθησε να φτάσει στην ισοφάριση, ένα αποτέλεσμα που κράτησε ζωντανό το δικέφαλο, ενόψει της ρεβάνς στη Νορβηγία, σε μια εβδομάδα. Εκεί θα κριθεί, εάν οι Θεσσαλονικείς θα αγωνιστούν στην League Phase του Conference League ή θα αποχαιρετήσουν την Ευρώπη για φέτος.

Ο αγώνας…

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να δώσει γρήγορο ρυθμό στον αγώνα. Στα 15 δευτερόλεπτα από την έναρξή του ο Χατσίδης βγήκε σε θέση τετ-α-τετ από πλάγια θέση αλλά σούταρε τραγικά. Ακολούθησαν άλλες δυο καλές στιγμές με τα σουτ των Μύθου (3′) και Κένι (9′).

Η Μπραν προσπάθησε να πιέσει στο χώρο του κέντρου και να περιορίζει λίγο την επιθετικότητα του ΠΑΟΚ. Στην καλύτερή της στιγμή (12′) ο Έρικσεν έστειλε τη μπάλα απελπιστικά άουτ, μέσα από τη μεγάλη περιοχή.

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Στο 19′ ο ΠΑΟΚ έχασε την κορυφαία του στιγμή στο πρώτο ημίχρονο. Ο Τάισον άνοιξε στον Γιαννούλη, αυτός μπήκε μέσα στην περιοχή, ξεμαρκαρίστηκε με μία όμορφη προσποίηση και πάσαρε στον ερχόμενο Χατσίδη, ο οποίος έχοντας ολόκληρο το τέρμα στο έλεος του, έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ, γλύφοντας το αριστερό κάθετο δοκάρι.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να δημιουργεί πολλές τελικές, αλλά δεν βρήκε το γκολ. Στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους, η Μπραν κατάφερε να παίξει λίγο πιο επιθετικά, να μη δεχθεί άλλες ευκαιρίες, αλλά να μην φτιάξει και κάποια σοβαρή ευκαιρία.

Με την έναρξη της επανάληψης, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να φτάσει στα αντίπαλα καρέ. Στο 51’ ο Τάισον βρέθηκε με αρκετό ελεύθερο χώρο έξω από την περιοχή της Μπραν, εκτέλεσε, αλλά ο αντίπαλος τερματοφύλακας δεν δυσκολεύτηκε να καπακώσει την μπάλα. Στη φάση, ο Μύθου δέχθηκε ένα χτύπημα και έγινε αλλαγή με τον Εντιαγέ (ντεμπούτο).

Μπραν όχι μόνο δεν δέχθηκε μεγαλύτερη πίεση, αλλά βγήκε στην επίθεση, βρήκε κενό στην δεξιά πλευρά της άμυνας του ΠΑΟΚ και “χτύπησε”. Στο 55′ ο Ντε Ρούβε έχασε το άχαστο (δεν μπόρεσε να πιάσει ολομόναχος το πλασέ μέσα από τη μικρή περιοχή, μπλέκοντας τα πόδια του) αλλά δυο λεπτά μετά ήρθε το 0-1. Ο Σόλτβεντ έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και ο Έρικσεν με ψύχραιμο πλασέ με το αριστερό άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους.

Ο Λίσι προχώρησε άμεσα σε τρεις αλλαγές (έξω οι Γιαννούλης, Σανταμαρία και Τάισον, με τους Λουσέ, Μπάμπα και Τέιλορ να μπαίνουν στο ματς στο 65′). Ο ΠΑΟΚ, όμως, έμοιαζε σοκαρισμένος για αρκετά λεπτά και φάνηκε να δυσκολεύεται τρομερά να γίνει απειλητικός. Η Μπραν “πάτησε καλά και κυκλοφόρησε την μπάλα. Έφερε το ματς στα μέτρα της!

Το ματς φάνηκε να πηγαίνει… σβηστά σε νίκη της Μπραν μέσα στην Τούμπα, αλλά δυο από τις αλλαγές του Λίσι έφεραν την ισοφάριση για τον ΠΑΟΚ στο 80′. Ο Λουσέ εκτέλεσε ένα κόρνερ, βρήκε τον Μπάμπα μέσα στην αντίπαλη περιοχή και αυτός αφού νίκησε τους πάντες στον αέρα, έφερε την αναμέτρηση στα ίσα.

Στα τελευταία λεπτά ο ΠΑΟΚ προσπάθησε για την ανατροπή του σκορ και τη νίκη και στο 87′ λίγο έλειψε να το καταφέρει. Ο Ζαφείρης έκανε το γύρισμα από αριστερά, αλλά ο επιθετικός του “δικεφάλου” δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ντίνγκελαντ από πλεονεκτική θέση.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης (65′ Μπάμπα), Ζαφείρης, Σανταμαρία (65′ Τέιλορ), Χατσίδης, Μαντί Καμαρά (77′ Σορετίρε), Τάισον (65′ Λουσέ), Μύθου (56′ Ντιαγέ)

ΜΠΡΑΝ: Ντίνγκελαντ, Ντε Ρούβε, Σόλτβεντ, Κνούτσεν, Ντράγκσνες, Πέντερσεν (86′ Κιάρτανσον), Σόρενσεν, Βάσμπεργκ, Έρικσεν, Φίνε (90+3′ Ρέμεν), Γκούντμουντσον