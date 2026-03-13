Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ δεν θα ταξιδέψει με την εθνική Βουλγαρίας στην Ινδονησία

Θα χάσει τα φιλικά στο τουρνουά της FIFA ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ
Ο Ντεσπόντοφ
Ο Ντεσπόντοφ στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έχει επιστρέψει στη δράση με τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν θα συμμετέχει στο ταξίδι της εθνικής Βουλγαρίας στην Ινδονησία για τα φιλικά παιχνίδια στο τουρνουά της FIFA.

Σύμφωνα με τα βουλγαρικά ΜΜΕ, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ του ΠΑΟΚ είναι ένας από τους τρεις ποδοσφαιριστές της εθνικής Βουλγαρίας, που δεν θα ταξιδέψουν με την ομάδα στην Ινδονησία για τα παιχνίδια με τα Νησιά Σολομώντα στις 27 Μαρτίου και τον Άγιο Χριστόφορο και Νέβις στις 30 Μαρτίου.

Ο Βούλγαρος εξτρέμ έχει μόλις επανέλθει από τραυματισμό και δεν θέλει να επιβαρύνει το σώμα του, ενώ απομένει η τελική ευθεία της σεζόν, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται μέσα στη “μάχη” για το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
255
97
96
88
66
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo