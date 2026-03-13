ΠΑΟΚ: Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ δεν θα ταξιδέψει με την εθνική Βουλγαρίας στην Ινδονησία

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έχει επιστρέψει στη δράση με τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν θα συμμετέχει στο ταξίδι της εθνικής Βουλγαρίας στην Ινδονησία για τα φιλικά παιχνίδια στο τουρνουά της FIFA.

Σύμφωνα με τα βουλγαρικά ΜΜΕ, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ του ΠΑΟΚ είναι ένας από τους τρεις ποδοσφαιριστές της εθνικής Βουλγαρίας, που δεν θα ταξιδέψουν με την ομάδα στην Ινδονησία για τα παιχνίδια με τα Νησιά Σολομώντα στις 27 Μαρτίου και τον Άγιο Χριστόφορο και Νέβις στις 30 Μαρτίου.

Ο Βούλγαρος εξτρέμ έχει μόλις επανέλθει από τραυματισμό και δεν θέλει να επιβαρύνει το σώμα του, ενώ απομένει η τελική ευθεία της σεζόν, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται μέσα στη “μάχη” για το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας.