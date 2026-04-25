ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ο Τιάγκο Νους έκανε το 1-2 στον τελικό και έτρεξε για να πανηγυρίσει με τη μητέρα του στα κάγκελα του Πανθεσσαλικού

Ο Αργεντινός έφερε την ανατροπή στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ο ΟΦΗ βρέθηκε να χάνει στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson από τον ΠΑΟΚ, με το γκολ του Μιχαηλίδη, αλλά πήγε στα αποδυτήρια έχοντας φέρει το ματς στα ίσα με τον Φούντα. Με την έναρξη της επανάληψης, οι Κρητικοί κατάφεραν να φτάσουν στην ανατροπή του σκορ.

Ο Σενγκέλια έκανε την μπαλιά προς τον Σαλσέδο, αυτός με κεφαλιά-πάσα έβγαλε στον κενό χώρο τον Νους και αυτός αφού μπήκε μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, εκτέλεσε άψογα για το 2-1 του ΟΦΗ.

Ο Νους έφυγε μαζί με τους συμπαίκτες του για τα κάγκελα του Πανθεσσαλικού, προκειμένου να πανηγυρίσουν με τους οπαδούς του ΟΦΗ, με τον σκόρερ να παίρνει αγκαλιά τη συγκινημένη μητέρα του.

Αθλητικά
