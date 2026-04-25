ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ο τραυματισμός του βοηθού διαιτητή στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson – Φώναξε να σταματήσει το ματς ο Λουτσέσκου

Ο τελικός του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson είχε ένα απρόοπτο στο δεύτερο ημίχρονο, αφού τραυματίστηκε ο βοηθός διαιτητή και χρειάστηκε να διακοπεί για λίγα λεπτά η αναμέτρηση.

Με τον ΟΦΗ να έχει πάρει προβάδισμα στο σκορ και τον ΠΑΟΚ να “παλεύει” για την ισοφάριση, ο βοηθός διαιτητή αντιμετώπισε πρόβλημα με κράμπες και στα δύο πόδια, γεγονός που οδήγησε σε πτώση του στον αγωνιστικό χώρο.

Το συμβάν έλαβε χώρα μπροστά στον πάγκο του Ραζβάν Λουτσέσκου και… τρόμαξε τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ο οποίος και φώναξε έντονα για να γίνει αντιληπτό το περιστατικό και να σταματήσει το ματς, ώστε να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον βοηθό διαιτητή.

Λίγο αργότερα πάντως, το ματς συνεχίστηκε και μάλιστα χωρίς αλλαγή διαιτητή.