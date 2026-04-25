ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Συγκινητικό πανό για τους 7 αδικοχαμένους φίλους του «δικεφάλου» στο Πανθεσσαλικό και στεφάνια από τους Κρητικούς

Συγκινητικές εικόνες στο Πανθεσσαλικό, πριν από την έναρξη του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μεταξύ του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν ξεχνούν τα “αδέρφια” τους που χάθηκαν σε αυτοκινιτηστικό δυστύχημα στη Ρουμανία -ενώ ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν από κοντά παιχνίδι της αγαπημένης τους ομάδας με τη Λιόν- και εμφάνισαν ένα πανό στο Πανθεσσαλικό με τα πρόσωπά τους.

“Αδέρφια είστε μαζί μας, σε όλη την ζωή μας. 27/1/26” αναφέρει το πανό των φίλων του ΠΑΟΚ που έχει απλωθεί σε μια από τις δυο μεγάλες εξέδρες του Πανθεσσαλινού.

“Μεγάλη” κίνηση έγινε και από πλευράς οπαδών του ΟΦΗ. Φϊλοι της ομάδας που μπήκαν στο γήπεδο για να πάρουν τις θέσεις τους στις κερκίδες, είχαν μαζί τους στεφάνια για να τιμήσουν τη μνήμη των 7 φίλων του ΠΑΟΚ.

Αναμφίβολα, μια πολύ όμορφη κίνηση από τους φίλους του ΟΦΗ.

Να θυμίσουμε ότι Κρητικοί και Θεσσαλονικείς δημιούργησαν από νωρίς υπέροχη ατμόσφαιρα στους δρόμους του Βόλου!