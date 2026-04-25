Οπαδοί του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ έκαναν εξέδρα στην παραλία του Βόλου πριν τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ δημιούργησαν μια υπέροχη ατμόσφαιρα στην πόλη του Βόλου, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson!

Φίλοι του ΟΦΗ και του ΠΑΟΚ συναντήθηκαν στην παραλία του Βόλου και δημιούργησα τη… δική τους εξέδρα, ανταλλάσσοντας συνθήματα, σε ένα κλίμα ποδοσφαιρικού πολιτισμού.

Κερκίδα μπροστά από τα τσιπουράδικα του Βόλου! Υπενθυμίζουμε πως στο “Πανθεσσαλικό” το βράδυ (20:30) θα δώσουν το “παρών” από 7.800 οπαδοί για την κάθε ομάδα.

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ είχαν ζητήσει λόγω των αρίστων σχέσεων των οπαδών των δύο ομάδων να γίνει ο τελικός δίχως ζώνες ασφαλείας, αλλά παρά την θετική εισήγηση της ΕΠΟ, το αίτημα απορρίφθηκε από την αστυνομία για λόγους ασφαλείας.