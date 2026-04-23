ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Χωρίς τρεις παίκτες η αποστολή του Λουτσέσκου για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Με μια πρωινή προπόνηση την Πέμπτη (23.04.2026) ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στη Θεσσαλονίκη, για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον ΟΦΗ (25.04.2026, 20:30, Newsit.gr).

Σύμφωνα και με την ενημέρωση της ομάδας, οι Γιώργος Γιακουμάκης , Ντέγιαν Λόβρεν και Κιρίλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία κι έτσι έμειναν εκτός αποστολής του ΠΑΟΚ.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει το απόγευμα (23.04.2026) για Βόλο και θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της με προπόνηση στο Πανθεσσαλικό την Παρασκευή (24.04.2026) στις 19:30. Η προπόνηση θα είναι ανοιχτή για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Νωρίτερα στις 18:45 θα διεξαχθεί η κοινή συνέντευξη τύπου των δύο ομάδων. Τον ΠΑΟΚ θα εκπροσωπήσουν ο προπονητής, Ράζβαν Λουτσέσκου κι ο αρχηγός της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς