ΠΑΟΚ: Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των παικτών με τον κόσμο για την επική πρόκριση στους τελικούς του FIBA Europe Cup

Θέση στους τελικούς του FIBA Europe Cup έκλεισε για δεύτερη σερί σεζόν ο ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά ηττήθηκε στην Ισπανία, στον δεύτερο ημιτελικό της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της FIBA από τη Μούρθια με 89-85, ωστόσο υπερασπίστηκε το +6 (79-73) που είχε κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη.

Αντίπαλός του ΠΑΟΚ στους τελικούς, όπως συνέβη και την περασμένη περίοδο, θα είναι η Μπιλμπάο (ξεπέρασε το εμπόδιο της Σομπατέλι). Ο πρώτος τελικός θα διεξαχθεί, στο PAOK Sports Arena, στις 22 Απριλίου και ο δεύτερος στις 29 Απριλίου στο Μπιλμπάο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την επική πρόκριση επί της Μούρθια, παίκτες και κόσμος έγιναν ένα, πανηγυρίζοντας την τεράστια επιτυχία του ΠΑΟΚ.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν άφησαν μόνη την ομάδα ούτε στην Ισπανία, τραγουδώντας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό του αγώνα.