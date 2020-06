Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στην άδεια Τούμπα για τα play off της Superleague και οι παίκτες του “Δικεφάλου του Βορρά” έστειλα το δικό τους μήνυμα για τον ρατσισμό, με αφορμή τις δολοφονίες και τις διαδηλώσεις στις ΗΠΑ.

Ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ έχει ξεσηκώσει παγκόσμιες αντιδράσεις για την αστυνομική βία και τη φυλετική ανισότητα, την οποία και ανέδειξαν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ με ένα φοβερό μήνυμα στις φανέλες τους.

“Είμαστε μαύροι, είμαστε λευκοί, είμαστε ενωμένοι! Λέμε όχι στον ρατσισμό”, είναι γραμμένο στα προπονητικά μπλουζάκια των ποδοσφαιριστών των γηπεδούχων, συνδυάζοντας τα χρώματα της ομάδας με ένα “ισχυρό” μήνυμα κατά του ρατσισμού.

We are black, we are white, we are united! We say no to racism! #BlackLivesMatter #PAOKOLY #slgr #PreGame pic.twitter.com/6qUMtQDso5