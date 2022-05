Στην τελευταία του αγωνιστική περίοδο ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης αναδείχθηκε παίκτης της σεζόν 2021-22 για τους Θεσσαλονικείς, κερδίζοντας την πρώτη θέση στη σχετική ψηφοφορία των παικτών της ομάδας.

Όπως ανακοίνωσε κι επίσημα η “ασπρόμαυρη” ΠΑΕ, ο διεθνής τερματοφύλακας άφησε πίσω του στη δεύτερη θέση, τον Γιάσμιν Κούρτιτς και τρίτο τον Ντόουγκλας Αουγκούστο.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Players’ Player of the Year – Αλέξανδρος Πασχαλάκης Είναι ίσως το σημαντικότερο βραβείο της χρονιάς. Μια ιδιαίτερη μορφή αναγνώρισης από τους ανθρώπους με τους οποίους συμβιώνεις και… μάχεσαι όλη τη σεζόν, με τους οποίους μοιράζεσαι χαρές, λύπες, επιτυχίες, αποτυχίες. Είναι το Players’ player of the Year και ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης είναι ο μεγάλος νικητής της σεζόν 2021-22.

Ήρθε το καλοκαίρι του 2017 με σκοπό να συμπληρώσει την τριάδα κάτω από τα γκολπόστ. Σταδιακά και μέσα από σκληρή δουλειά και προσήλωση στο στόχο πήρε την ευκαιρία του από τον Ράζβαν Λουτσέσκου και έκτοτε δεν κοίταξε ποτέ ξανά πίσω.Μετά το τελικό του ΟΑΚΑ ανακοίνωσε την απόφασή του ν’ αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ. Όπως είπε ο ίδιος, ήρθε ένα παιδάκι με ξανθά μαλλιά και φεύγει άντρας, διεθνής και έχοντας κατακτήσει τρία Κύπελλα Ελλάδας κι ένα αήττητο πρωτάθλημα.Η φετινή σεζόν μπορεί να έκλεισε χωρίς τίτλο, αλλά ίσως ήταν η κορυφαία του σε προσωπικό επίπεδο. Πιο ώριμος από ποτέ ήταν ένας πραγματικός ηγέτης της αμυντικής γραμμής, έδωσε σιγουριά κι αυτοπεποίθηση σε όλη την ομάδα, ενώ με την τρέλα του και τις φωνές του κράτησε τους πάντες σε εγρήγορση μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο της σεζόν.

Οι συμπαίκτες του, οι άνθρωποι με τους οποίους μοιράστηκε τα αποδυτήρια σε μία… θεότρελη σεζόν, τον τίμησαν με την ψήφο τους και του χάρισαν το βραβείο του πολυτιμότερου. Ο Goldkeeper κέρδισε τον απολαυστικό Γιάσμιν Κούρτιτς , ο οποίος ήρθε δεύτερος στην εσωτερική ψηφοφορία και τον Ντόουγκλας Αουγκούστο που επίσης έκανε μια γεμάτη και πολύ καλή σεζόν.Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης στην τελευταία του long form συνέντευξη παραλαμβάνει το βραβείο Players’ Player of the Year και μιλά για τα πέντε χρόνια του στην Τούμπα.