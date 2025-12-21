ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: «Κυρίαρχοι» στην Τούμπα οι Θεσσαλονικείς με σκόρερ τους Κωνσταντέλια και Μύθου

Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε απόλυτα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα για τη 15η αγωνιστική της Super League και έφθασε σε μία άνετη νίκη με 2-0, για να μείνει κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας, από την οποία απομακρύνθηκε ακόμη περισσότερο το “τριφύλλι”.

Επιβάλλοντας από την αρχή το ρυθμό του αγώνα, ο ΠΑΟΚ δεν δυσκολεύτηκε να ρίξει στο… καναβάτσο τον απογοητευτικό Παναθηναϊκό, με τα δύο σπουδαία ταλέντα του, τον Κωνσταντέλια και τον Μύθου να είναι οι σκόρερ της αναμέτρησης, στο ντέρμπι της Super League.

Ο Κωνσταντέλιας άνοιξε το σκορ στο 39′ με τη… βοήθεια και του Τουμπά, ενώ στο 53′ ο Μύθου “τελείωσε” το ματς πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ σε ντέρμπι με κεφαλιά. Οι Θεσσαλονικείς έχασαν μάλιστα και πλήθος ευκαιριών για περισσότερα γκολ, αλλά ο Κότσαρης “κράτησε” τον Παναθηναϊκό.

Το παιχνίδι

Ο ΠΑΟΚ μπήκε από την αρχή πιο δυνατά στο ματς, πήρε την κατοχή της μπάλας και προσπάθησε να πιέσει την άμυνα του Παναθηναϊκού, με τον Τάισον και τον Μεϊτέ να έχουν τις πρώτες τελικά στο 5λεπτο του αγώνα.

Στο 8′ μάλιστα ο ΠΑΟΚ “άγγιξε” το γκολ σε προσπάθεια του Οζντόεφ, ο οποίος και δοκίμασε με τη μία ένα σουτ μέσα από την περιοχή και τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Παναθηναϊκού.

Οι Θεσσαλονικείς συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, με τον Τάισον να κάνει “πάρτι” από αριστερά στην επίθεση της ομάδας του Λουτσέσκου, όπου Γεντβάι και Σιώπης δεν μπορούσαν να τον αντιμετωπίσουν, χωρίς τις βοήθειες του Τετέ.

Ο Κότσαρης είχε καλές αντιδράσεις σε προσπάθειες των Τάισον και Μύθου μετά το 20λεπτο, αλλά οι “πράσινοι” δεν απέφυγαν τελικά το γκολ. Στο 39′ ο 37χρονος Βραζιλιάνος του ΠΑΟΚ δημιούργησε ένα ακόμη… ρήγμα από αριστερά και έδωσε την ασίστ στον Κωνσταντέλια, ο οποίος κέρδισε και την κόντρα από τον Τουμπά, για να “κρεμάσει” τον τερματοφύλακα του “τριφυλλιού” και να “γράψει” το 1-0 στο ματς.

Ο Παναθηναϊκός είχε αμέσως μετά τη μοναδική καλή του στιγμή στο πρώτο ημίχρονο, με ένα δύσκολο σουτ του Σφιντέρσκι που έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια και έτσι το σκορ δεν άλλαξε πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο μέρος, ο ΠΑΟΚ ευτύχησε μάλιστα να βρει και ένα δεύτερο γκολ στην πρώτη του φάση στο 53′, με τον Μύθου να πιάνει ιδανικά μία κεφαλιά μετά από κόρνερ του Ζίβκοβιτς για να αυξήσει το προβάδισμα της ομάδας του με το 2-0.

Ακολούθησε ένας… καταιγισμός φάσεων από τους Θεσσαλονικείς, που με την ψυχολογία υπέρ τους έκαναν ό,τι ήθελαν στο γήπεδο. Ο Κωνσταντέλιας σε δύο περιπτώσεις όμως, αλλά και οι Κεντζιόρα και Μύθου σπατάλησαν τις ευκαιρίες για ένα γκολ, με τον Κότσαρη να “κρατάει” το σκορ για τον Παναθηναϊκό.

Οι “πράσινοι” προσπάθησαν στο τέλος να ξαναμπούν στο ματς, αλλά ο Μπακασέτας αστόχησε σε τετ-α-τετ στην καλύτερη στιγμή της ομάδας του Μπενίτεθ στο 71′ και το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Ο ΠΑΟΚ έφθασε έτσι με… περίπατο στη νίκη επί του Παναθηναϊκού και μείωσε τη διαφορά του από τον Ολυμπιακό στον ένα βαθμό, την ώρα που ο Παναθηναϊκός συνέχισε την τραγική του σεζόν στη Super League, όπου βρίσκεται πλέον εκτός πρώτης 5άδας.

Οι συνθέσεις στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ: Παβλένκα (51′ Τσιφτσής), Κένι, Κετζιόρα, Βολιάκο (76′ Θυμιάνης), Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον (90′ Ιβανούσετς), Μύθου (76′ Τσάλοβ).

Παναθηναϊκός: Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Γέντβαϊ (77′ Κώτσιρας), Τουμπά, Τσιριβέγια, Σιώπης (66′ Τσέριν), Μπακασέτας, Ζαρουρί (76′ Τζούριτσιτς), Τετέ (89′ Ταμπόρδα), Σβιντέρσκι (66′ Πάντοβιτς).