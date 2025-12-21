Συμβαίνει τώρα:
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός live για τη 15η αγωνιστική της Super League

«Καίγονται» για βαθμούς οι δύο ομάδες ώστε να πλησιάσουν την κορυφή της Super League
Μονομαχία στο ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός στην Τούμπα (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Super League
17η αγωνιστική
0 - 0
Πρώτο ημίχρονο
Μονομαχία στο ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός στην Τούμπα (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα για τη 15η αγωνιστική της Super League, σε ένα σπουδαίο ντέρμπι με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες.

20:07 | 21.12.2025
Γκολ για τον ΠΑΟΚ!
20:06 | 21.12.2025
36'
Τεράστια ευκαιρία του Μεϊτέ!

Μετά από κόρνερ, η μπάλα στρώθηκε στον Μεϊτέ εξ επαφής με την εστία, αλλά αυτός δοκίμασε ένα δύσκολο γυριστό σουτ και αστόχησε. Έδειξε οφσάιντ ο βοηθός αλλά φάνηκε να καλύπτεται στο ριπλέι

20:02 | 21.12.2025
35'

Επικίνδυνο γύρισμα του Τάισον από αριστερά, με τον Μύθου να μην προλαβαίνει να βάλει την προβολή προ του Κότσαρη

19:57 | 21.12.2025
30'

Ο ΠΑΟΚ έχει σταθερά την κατοχή της μπάλας και είναι ο μόνος που απειλεί στο ματς, με τον Παναθηναϊκό να μην έχει δεχθεί πάντως μεγάλη πίεση, με μοναδική σπουδαία ευκαιρία το δοκάρι του Οζνότεφ

19:54 | 21.12.2025
27'

Μικρή διακοπή στο ματς, γιατί χτύπησε στο κεφάλι ο Πάλμερ-Μπράουν του Παναθηναϊκού

19:52 | 21.12.2025
23'
Νέα ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Ωραία ενέργεια του Τάισον, που έφθασε μέχρι την περιοχή και σούταρε, για να καταλήξει όμως και πάλι η μπάλα στον Κότσαρη

19:45 | 21.12.2025
22'
Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Από σέντρα του Ζίβκοβιτς από δεξιά, ο Μύθου πήρε την κεφαλιά από κοντά, αλλά ο Κότσαρης ήταν σε καλή θέση και μπλόκαρε

19:39 | 21.12.2025

Ο ΠΑΟΚ έχει την κατοχή της μπάλας στο πρώτο 15λεπτο του αγώνα και είναι πιο επιθετικός στο ματς

19:37 | 21.12.2025
9'
Δοκάρι για τον ΠΑΟΚ!

Φοβερό σουτ του Οζντόεφ με τη μία μέσα από την περιοχή, η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Παναθηναϊκού

19:35 | 21.12.2025
7'

Από εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα, ο Γέντβαι δεν κατάφερε να μπει καλά στη φάση και ο Παβλένκα μπλόκαρε εύκολα

19:34 | 21.12.2025
5'

Κακό σουτ του Μεϊτέ έξω από την περιοχή, η μπάλα ψηλά άουτ

19:31 | 21.12.2025
1'

Αδύναμο σουτ του Τάισον στα χέρια του Κότσαρη

19:30 | 21.12.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι στην Τούμπα!
19:28 | 21.12.2025

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ντέρμπι

19:27 | 21.12.2025

Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

19:25 | 21.12.2025

Κατάμεστη η Τούμπα για το μεγάλο ντέρμπι

19:23 | 21.12.2025
19:21 | 21.12.2025

Στο ματς του πρώτου γύρου ο Παναθηναϊκός είχε πάρει τη νίκη με 2-1 επί του ΠΑΟΚ

19:21 | 21.12.2025

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ιρφάν Πελίτο από τη Βοσνία

19:17 | 21.12.2025
Στον πάγκο για τις 2 ομάδες:


ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Θυμιάνης, Μπαταούλας, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Ντεσπόντοβ, Τσάλοφ.

Παναθηναϊκός: Σταμέλλος, Ντραγκόφσκι, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τσέριν, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς, Νίκας, Βιλένα, Πάντοβιτς

19:17 | 21.12.2025
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού


Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Γέντβαϊ, Τουμπά, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τετέ, Σφιντέρσκι

19:14 | 21.12.2025
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ


Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Κετζιόρα, Βολιάκο, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Μύθου

19:12 | 21.12.2025

Ο 3ος της βαθμολογίας ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να πλησιάσει την κορυφή στη Super League, μετά και τη χθεσινή ισοπαλία του Ολυμπιακού, ενώ ο Παναθηναϊκός δεν έχει άλλα περιθώρια απώλειας βαθμών, αφού βρίσκεται στην 6η θέση και το -14 από την πρώτη θέση, με 2 ματς λιγότερα

19:12 | 21.12.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ντέρμπι της 15ης αγωνιστική της Super League ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

19:12 | 21.12.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
