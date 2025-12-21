Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα για τη 15η αγωνιστική της Super League, σε ένα σπουδαίο ντέρμπι με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες.
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός live για τη 15η αγωνιστική της Super League
Μετά από κόρνερ, η μπάλα στρώθηκε στον Μεϊτέ εξ επαφής με την εστία, αλλά αυτός δοκίμασε ένα δύσκολο γυριστό σουτ και αστόχησε. Έδειξε οφσάιντ ο βοηθός αλλά φάνηκε να καλύπτεται στο ριπλέι
Επικίνδυνο γύρισμα του Τάισον από αριστερά, με τον Μύθου να μην προλαβαίνει να βάλει την προβολή προ του Κότσαρη
Ο ΠΑΟΚ έχει σταθερά την κατοχή της μπάλας και είναι ο μόνος που απειλεί στο ματς, με τον Παναθηναϊκό να μην έχει δεχθεί πάντως μεγάλη πίεση, με μοναδική σπουδαία ευκαιρία το δοκάρι του Οζνότεφ
Μικρή διακοπή στο ματς, γιατί χτύπησε στο κεφάλι ο Πάλμερ-Μπράουν του Παναθηναϊκού
Ωραία ενέργεια του Τάισον, που έφθασε μέχρι την περιοχή και σούταρε, για να καταλήξει όμως και πάλι η μπάλα στον Κότσαρη
Από σέντρα του Ζίβκοβιτς από δεξιά, ο Μύθου πήρε την κεφαλιά από κοντά, αλλά ο Κότσαρης ήταν σε καλή θέση και μπλόκαρε
Ο ΠΑΟΚ έχει την κατοχή της μπάλας στο πρώτο 15λεπτο του αγώνα και είναι πιο επιθετικός στο ματς
Φοβερό σουτ του Οζντόεφ με τη μία μέσα από την περιοχή, η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Παναθηναϊκού
Από εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα, ο Γέντβαι δεν κατάφερε να μπει καλά στη φάση και ο Παβλένκα μπλόκαρε εύκολα
Κακό σουτ του Μεϊτέ έξω από την περιοχή, η μπάλα ψηλά άουτ
Αδύναμο σουτ του Τάισον στα χέρια του Κότσαρη
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ντέρμπι
Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Κατάμεστη η Τούμπα για το μεγάλο ντέρμπι
Στο ματς του πρώτου γύρου ο Παναθηναϊκός είχε πάρει τη νίκη με 2-1 επί του ΠΑΟΚ
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Ιρφάν Πελίτο από τη Βοσνία
ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Θυμιάνης, Μπαταούλας, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Ντεσπόντοβ, Τσάλοφ.
Παναθηναϊκός: Σταμέλλος, Ντραγκόφσκι, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τσέριν, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς, Νίκας, Βιλένα, Πάντοβιτς
Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Γέντβαϊ, Τουμπά, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τετέ, Σφιντέρσκι
Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Κετζιόρα, Βολιάκο, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Μύθου
Ο 3ος της βαθμολογίας ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να πλησιάσει την κορυφή στη Super League, μετά και τη χθεσινή ισοπαλία του Ολυμπιακού, ενώ ο Παναθηναϊκός δεν έχει άλλα περιθώρια απώλειας βαθμών, αφού βρίσκεται στην 6η θέση και το -14 από την πρώτη θέση, με 2 ματς λιγότερα
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ντέρμπι της 15ης αγωνιστική της Super League ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό
