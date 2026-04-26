ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 3-0: Με σαρωτική εμφάνιση οι Θεσσαλονικείς έκαναν το 1-1 στους τελικούς της Volley League

Οι πράσινοι μπόρεσαν να φανούν ανταγωνιστικοί μόνο στο τρίτο σετ
Ο Ερνάντεζ / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ έφερε τη σειρά των τελικών της Volley League στα ίσια. Πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση στο Παλατάκι, οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν του Παναθηναϊκού με 3-0 στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος και πλέον η σειρά μεταφέρεται στο Μετς.

Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ ανώτερος από τον Παναθηναϊκό, με τον Ερνάντεζ να βρίσκεται σε καταπληκτικό βράδυ και τους κεντρικούς του Δικεφάλου του Βορρά να κάνουν πάρτι στο φιλέ, εκμεταλλευόμενοι και τη μεγάλη απουσία του Γκάσμαν.

Από την πλευρά τους, οι πράσινοι ήταν σκιά του εαυτού τους στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, έχασαν με κάτω τα χέρια τα πρώτα δύο σετ και φάνηκαν ανταγωνιστικοί μόνο στο τρίτο σετ.

Εκεί, με τα σερβίς του Κασαμπαλή λίγο έλειψε να δώσουν νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, αλλά τελικά ο ΠΑΟΚ κατέκτησε – έστω και δύσκολα – και το τρίτο σετ και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1.

Οι δύο ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους για τον τρίτο τελικό στο Μετς. Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει το πλεονέκτημα έδρας, με τον πρωταθλητή να αναδεικνύεται στις 3 νίκες.

Ο τρίτος τελικός θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 04/05 στις 19:00.

Τα σετ: 25-18, 25-17, 25-22.

Το πρόγραμμα των τελικών

1ος αγώνας

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1

2ος αγώνας

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 3-0

3ος αγώνας

04/05, 19:00 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

4ος αγώνας

09/05, 17:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

5ος αγώνας

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (αν χρειαστεί)

