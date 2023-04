Με την αποστολή του Παναθηναϊκού ταξιδεύει για τη Θεσσαλονίκη ο Αϊτόρ, ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την πέμπτη αγωνιστική των πλέι οφ της Super League 1.

Ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα δείχνει ότι βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό των συμπαικτών του σε αυτή την κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος και θα ενισχύσει τον Παναθηναϊκό από τον πάγκο.

H αποθεραπεία του Ισπανού έχει μπει σε τελικό στάδιο και η επιστροφή του αναμένεται στην προετοιμασία της ομάδας ενόψει της νέα σεζόν.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

💚 @AitorCF10 stands by the team for tomorrow’s big game ☘️ One team, one family 🟢⚪️#Panathinaikos #PAOFC2022_23 #StepUp pic.twitter.com/LaHPrsXyfr