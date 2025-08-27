Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Ριέκα: Sold out η ρεβάνς του Europa League στην Τούμπα

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τη «μάχη» της πρόκρισης στην Τούμπα
Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ
Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει αύριο Πέμπτη (28/08/25, 20:30, Live από το Newsit.gr) τη Ριέκα στη ρεβάνς της ήττας με 1-0 στην Κροατία, για τα πλέι οφ του Europa League και η Τούμπα θα είναι κατάμεστη.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ εξάντλησαν τα εισιτήρια του δεύτερου αγώνα με τη Ριέκα στο Europa League και ετοιμάζονται για μία “καυτή” ατμόσφαιρα στην Τούμπα, ώστε να βοηθήσουν την ομάδα τους να φθάσει στην ανατροπή και την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το sold out της αναμέτρησης, με μία ανάρτηση στα social media, όπου και έγραψε: “Τα εισιτήρια για τον επαναληπτικό κόντρα στη Ριέκα εξαντλήθηκαν. Προχωράμε μαζί!”.

Αθλητικά
