ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Τζος Κάρτερ (pic)

Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τον Τζος Κάρτερ για το υπόλοιπο της σεζόν και ο έμπειρος φόργουορντ έφθασε στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στην ομάδα.

Ο 34χρονος Αμερικανός αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στο Ρέθυμνο και γνωρίζει καλά το ελληνικό μπάσκετ, γεγονός που “συνηγόρησε” στην απόκτησή του από τον ΠΑΟΚ.

Ο Κάρτερ “προσγειώθηκε” έτσι ξανά στην πατρίδα μας και αφού υπογράψει το νέο του συμβόλαιο θα ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, για να πατήσει παρκέ το συντομότερο δυνατό.

He is here! @JoshCarter23 just landed! Welcome to #Thessaloniki and #PAOKfamily pic.twitter.com/IMtyHwAcLr