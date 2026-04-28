ΠΑΟΚ: Στήριξη Σαββίδη σε Λουτσέσκου

Η συνάντηση του Ιβάν Σαββίδη με τον Ραζβάν Λουτσέσκου στο Πόρτο Καρράς ολοκληρώθηκε σε καλό κλίμα με τον διοικητικό ηγέτη του ΠΑΟΚ να εκφράζει τη στήριξή του στην ομάδα, παρά την απώλεια του Κυπέλλου και το -8 από την κορυφή της Super League.

Στο Πόρτο Καρράς πέρα από τους Λουτσέσκου και Σαββίδη, βρέθηκαν και οι αρχηγοί του ΠΑΟΚ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας και Κεντζιόρα, όπως και οι δύο γιοί του ιδιοκτήτη της ομάδας, Γιώργος και Νίκος. Ο ιδιοκτήτης της ομάδας εξέφρασε την πίστη του ότι η ομάδα θα δείξει αντίδραση στο κλείσιμο της σεζόν.

Η ενημέρωση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ για τη συνάντηση των δύο ανδρών

«Σήμερα ο Ραζβαν Λουτσεσκου και οι αρχηγοί, Ζιβκοβιτς, Πέλκας, Κεντζιορα, συναντήθηκαν και γευμάτισαν στο Πόρτο Καρράς με τον Ιβάν, τον Γιώργη και τον Νίκο Σαββίδη. Ήταν συνάντηση σε πολύ καλό κλίμα, έγινε συζήτηση για όσα προηγήθηκαν, αναλύθηκαν διάφορα θέματα, εκφράστηκε η στήριξη της ιδιοκτησίας στην ομάδα και η πίστη ότι στο τέλος της σεζόν η ομάδα θα δείξει αντίδραση και θα κλείσει η χρονιά με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».