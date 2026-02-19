Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Θέλτα live για τα playoffs του Europa League

Ο «δικέφαλος» έχει σημαντικές απουσίες αλλά θα παλέψει για τη νίκη
1ο ματς για τα playoff στο Europa League
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Θέλτα στην Τούμπα για το πρώτο παιχνίδι των playoffs του Europa League, αναζητώντας ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς, κόντρα στα αγωνιστικά προβλήματα που ταλαιπωρούν την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

19:37 | 19.02.2026
19:36 | 19.02.2026
19:34 | 19.02.2026

Η πρόεδρος της Θέλτα, Μάριαν Μουρίνιο, βρέθηκε μπροστά στη Θύρα 4 πριν απο την έναρξη του αγώνα, προκειμένου να τιμήσει τους επτά αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ

19:34 | 19.02.2026
19:33 | 19.02.2026
19:33 | 19.02.2026

Θυμίζουμε ότι η Θέλτα είχε αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ και στη League Phase του φετινού Europa League, επικρατώντας εύκολα στο Βίγκο των “ασπρόμαυρων” με 3-1

19:29 | 19.02.2026

Ο Ρουμάνος προπονητής δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των Μεϊτέ, Πέλκα, Κωνσταντέλια, Ιβανούσετς, Ντεσπόντοφ και Γιακουμάκη

19:24 | 19.02.2026

Πολλά προβλήματα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος δεν θα είναι στον πάγκο του ΠΑΟΚ λόγω τιμωρίας

19:22 | 19.02.2026

Λίγη ώρα πριν, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, άφησε λουλούδια έξω από τα επίσημα στη μνήμη των επτά φίλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα στη Ρουμανία

Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν
ΠΑΟΚ: Ο Τσέφεριν άφησε λουλούδια έξω από την Τούμπα στη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του Δικεφάλου
Ο πρόεδρος της UEFA βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και θα παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι ΠΑΟΚ - Θέλτα
19:21 | 19.02.2026

Διαιτητής: Κρούζλιακ (Σλοβακία)

Βοηθοί: Χάντσο (Σλοβακία), Πόνζορ (Σλοβακία)

Τέταρτος: Οσένας (Σλοβακία)

VAR: Μάλεκ (Πολωνία), Λάσικ (Πολωνία)

19:21 | 19.02.2026

Θέλτα: Ράντου – Ροντρίγκες, Στάρφελτ, Αλόνσο, Καρέιρα – Μινγκέθα, Ρομάν, Μορίμπα – Άσπας, Ιγκλέσιας, Σβέντμπεργκ

19:21 | 19.02.2026

Ο Κλαούντιο Χιράλδες κατεβάζει την Θέλτα με διάταξη 4-3-3 και επιλέγει μια καυτή τριπλέτα στην επίθεση η οποία αποτελείται από τους Άσπας, Ιγκλέσιας και Σβέντμπεργκ

19:21 | 19.02.2026
19:21 | 19.02.2026

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής – Κένι, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ – Οζντόεφ, Καμαρά, Ζαφείρης – Ζίφκοβιτς, Τάισον – Γερεμέγεφ.

Στον πάγκο οι Παβλένκα, Μοναστιρλής, Μιχαηλίδης, Κετζιόρα, Μπάμπα, Μπιάνκο, Θυμιάνης, Σάντσες, Μπέρδος, Χατσίδης, Μύθου.

19:20 | 19.02.2026

Στη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ, η τριάδα αποτελείται από τους Οζντόεφ και Καμάρα, με τον Ζαφείρη να αγωνίζεται πιο μπροστά, σε ελεύθερο ρόλο. Όσον αφορά την επίθεση, στα δύο άκρα θα βρεθούν οι Τάισον και Ζίβκοβιτς, ενώ στην κορυφή θα είναι ο Γερεμέγεφ

19:20 | 19.02.2026
Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες των δυο ομάδων
19:20 | 19.02.2026

Οι δυο ομάδες ψάχνουν το προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς σε μία εβδομάδα στο Βίγκο

19:20 | 19.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ – Θέλτα, για τα playoffs του Europa League

19:20 | 19.02.2026
καλησπέρα από το Newsit.gr
