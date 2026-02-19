ΠΑΟΚ – Θέλτα live για τα playoffs του Europa League

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Θέλτα στην Τούμπα για το πρώτο παιχνίδι των playoffs του Europa League, αναζητώντας ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς, κόντρα στα αγωνιστικά προβλήματα που ταλαιπωρούν την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.
Η πρόεδρος της Θέλτα, Μάριαν Μουρίνιο, βρέθηκε μπροστά στη Θύρα 4 πριν απο την έναρξη του αγώνα, προκειμένου να τιμήσει τους επτά αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ
Θυμίζουμε ότι η Θέλτα είχε αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ και στη League Phase του φετινού Europa League, επικρατώντας εύκολα στο Βίγκο των “ασπρόμαυρων” με 3-1
Ο Ρουμάνος προπονητής δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των Μεϊτέ, Πέλκα, Κωνσταντέλια, Ιβανούσετς, Ντεσπόντοφ και Γιακουμάκη
Πολλά προβλήματα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος δεν θα είναι στον πάγκο του ΠΑΟΚ λόγω τιμωρίας
Διαιτητής: Κρούζλιακ (Σλοβακία)
Βοηθοί: Χάντσο (Σλοβακία), Πόνζορ (Σλοβακία)
Τέταρτος: Οσένας (Σλοβακία)
VAR: Μάλεκ (Πολωνία), Λάσικ (Πολωνία)
Θέλτα: Ράντου – Ροντρίγκες, Στάρφελτ, Αλόνσο, Καρέιρα – Μινγκέθα, Ρομάν, Μορίμπα – Άσπας, Ιγκλέσιας, Σβέντμπεργκ
Ο Κλαούντιο Χιράλδες κατεβάζει την Θέλτα με διάταξη 4-3-3 και επιλέγει μια καυτή τριπλέτα στην επίθεση η οποία αποτελείται από τους Άσπας, Ιγκλέσιας και Σβέντμπεργκ
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής – Κένι, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ – Οζντόεφ, Καμαρά, Ζαφείρης – Ζίφκοβιτς, Τάισον – Γερεμέγεφ.
Στον πάγκο οι Παβλένκα, Μοναστιρλής, Μιχαηλίδης, Κετζιόρα, Μπάμπα, Μπιάνκο, Θυμιάνης, Σάντσες, Μπέρδος, Χατσίδης, Μύθου.
Στη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ, η τριάδα αποτελείται από τους Οζντόεφ και Καμάρα, με τον Ζαφείρη να αγωνίζεται πιο μπροστά, σε ελεύθερο ρόλο. Όσον αφορά την επίθεση, στα δύο άκρα θα βρεθούν οι Τάισον και Ζίβκοβιτς, ενώ στην κορυφή θα είναι ο Γερεμέγεφ
Οι δυο ομάδες ψάχνουν το προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς σε μία εβδομάδα στο Βίγκο
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ – Θέλτα, για τα playoffs του Europa League