ΠΑΟΚ: Ο Τσέφεριν άφησε λουλούδια έξω από την Τούμπα στη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του Δικεφάλου

Ο πρόεδρος της UEFA βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και θα παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι ΠΑΟΚ - Θέλτα
Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, πριν την έναρξη του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα για τα πλέι οφ του Europa League βρέθηκε έξω από την Τούμπα και άφησε λουλούδια στο μνημείο των αδικοχαμένων οπαδών του Δικεφάλου, που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο στην Ρουμανία.

Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν ήταν μαζί με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση στο μνημείο στην είσοδο της Θύρας 1 της Τούμπα, που δημιουργήθηκε στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, που άφησαν την τελευταία τους πνοή στο δρόμο προς τη Λιόν.

Λουλούδια άφησε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ για μία ακόμη φορά στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, οι δύο άντρες έφαγαν μαζί σε εστιατόριο της Θεσσαλονίκης. Μαζί τους στο δείπνο ήταν και ο γενικός γραμματέας της UEFA, Θεόδωρος Θεοδωρίδης και ο διευθυντής εθνικών ομοσπονδιών, Ζόραν Λάκοβιτς.

