ΠΑΟΚ: Το drone show πάνω από την Τούμπα για τα 100 χρόνια του «δικεφάλου του βορρά»

Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του, με τις εκδηλώσεις για τα γενέθλια του “δικεφάλου του Βορρά” να κορυφώνονται, με επίκεντρο την πλατεία Αριστοτέλους και το παραλιακό μέτωπο.

Λίγο πριν τις 19:30 της Δευτέρας η πλατεία Αριστοτέλους πήρε «φωτιά», με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να στήνουν ένα φαντασμαγορικό «pyro show»για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της αγαπημένης τους ομάδας. Οι φίλαθλοι δημιούργησαν μια μαγική ατμόσφαιρα στο κέντρο της μακεδονικής πόλης, όπου συγκεντρώθηκαν μαζικά.

Μόλις το ρολόι έδειξε 19:26 – τη χρονιά ίδρυσης του συλλόγου – η πλατεία φωτίστηκε από δεκάδες καπνογόνα και πυροτεχνήματα, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό γεμάτο πάθος και συγκίνηση.

Το “πάρτι” του ΠΑΟΚ συνεχίστηκε με drones πάνω από την Τούμπα.

Μεταξύ άλλων, τα drones σχημάτισαν στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, το πρώτο έμβλημα του ΠΑΟΚ με το πέταλο και το τριφύλλι, το νυν σήμα της ομάδας, όπως και το επετειακό της, μια φανέλα του ΠΑΟΚ, ενώ “έγραψαν” και το “Ένας αιώνας ΠΑΟΚ: 1926 – 2026”.