Η πρόκριση του ΠΑΟΚ επί της Μπενφίκα επηρεάζει έμμεσα και τον Ολυμπιακό, στην περίπτωση που οι “ερυθρόλευκοι” περάσουν στους ομίλους της διοργάνωσης. Πιθανός αντίπαλος ο Άγιαξ, που… ευχαρίστησε τους Θεσσαλονικείς.

Ο ΠΑΟΚ πήρε απίστευτη πρόκριση επί της Μπενφίκα (2-1), γεγονός που… αγγίζει και τον Ολυμπιακό, στην περίπτωση που οι “ερυθρόλευκοι” περάσουν στους ομίλους του Champions League.

Οι “ερυθρόλευκοι” πλέον έχουν ως πιθανό αντίπαλο και τον Άγιαξ καθώς οι Ολλανδοί περίμεναν το αποτέλεσμα της Τούμπας για να δουν αν θα είναι στο 2ο ή το 3ο γκρουπ δυναμικότητας. Ο αποκλεισμός της Μπενφίκα τους έστειλε στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας (οι Πειραιώτες θα βρεθούν στο 3ο γκρουπ).

Μάλιστα, η ομάδα του Άγιαξ ευχαρίστησε -με “τιτίβισμα” της- τον ΠΑΟΚ για τη… βοήθεια, ενώ “ευχήθηκε” να συναντηθούν και πάλι οι δύο ομάδες, αυτή τη φορά στην φάση των ομίλων του Champions League.

Thanks for the help! ❌❌❌

One more round & let’s meet…😉



Pot 2 x #UCLdraw https://t.co/84AQrvJ8yn