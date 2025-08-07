ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ 0-0 τελικό: Ανοιχτοί λογαριασμοί ενόψει της ρεβάνς στην Αυστρία

Πάμε να δούμε την αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσε φανέλα βασικού στον Τζόντζο Κένι στο δεξί άκρο της άμυνας.

Ο Γίρι Παβλένκα ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην άμυνα εκτός του Άγγλου μπακ θα βρεθούν οι Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα. Στον άξονα ο Καμαρά θα βρεθεί δίπλα στον Μεϊτέ, με τον Κωνσταντέλια στο «10» σε πιο ελεύθερο ρόλο.

Ο Τάισον θα αγωνιστεί στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ο αρχηγός Αντρίγια Ζίβκοβιτς αντίστοιχα στο δεξί, ενώ στην κορυφή θα είναι ο Φιόντορ Τσάλοφ