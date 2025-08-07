Συμβαίνει τώρα:
ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ 0-0 τελικό: Ανοιχτοί λογαριασμοί ενόψει της ρεβάνς στην Αυστρία

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να απειλήσει τους Αυστριακούς
ΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
Europa League
3ος προκριματικός γύρος (1ο ματς)
0 - 0
ΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ στην Τούμπα, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

22:24 | 07.08.2025

Καλή συνέχεια από το newsit.gr

22:23 | 07.08.2025
Τέλος αγώνα! ΠΑΟΚ - Βόλφσμπεργκερ 0-0
22:22 | 07.08.2025
Κίτρινη κάρτα στον Οζντόεφ
22:22 | 07.08.2025
94'
Ευκαιρία για την Βολφσμπέργκερ

Σουτ του Γκαντεμάιερ, λίγο άουτ η μπάλα

22:19 | 07.08.2025

Οι Αυστριακοί πίεζουν στα τελευταία λεπτά

22:18 | 07.08.2025
90'
Πέντε λεπτά ακόμα
22:18 | 07.08.2025
Σορετίρε αντί Κωνσταντέλια για τον ΠΑΟΚ
22:14 | 07.08.2025
90'
Καθυστερήσεις στο παιχνίδι
22:10 | 07.08.2025

Νέα διπλή αλλαγή για την Βολφσμπέργκερ, ο Βόλμουθ αντί του Μάτιτς και ο Σούλτζνερ στη θέση του Πίσινγκερ

22:05 | 07.08.2025
Τελευταία λεπτά στην Τούμπα, πάντα στο 0-0 οι δύο ομάδες
22:04 | 07.08.2025
76'
Κίτρινη κάρτα στον Ιβανούσετς
22:04 | 07.08.2025
Φτάσαμε στο 75'
22:03 | 07.08.2025
Νέα αλλαγή για τον ΠΑΟΚ

Ιβανούσετς αντί Τάισον

22:01 | 07.08.2025
73'
Cooling Break στην Τούμπα για δεύτερη φορά
22:00 | 07.08.2025

Η Βολφσμπέργκερ βγήκε ξανά επικίνδυνη με τη κεφαλιά του Ρένερ, ο Γκατεμάιερ απο πλάγια κάνει κακό τελείωμα

21:59 | 07.08.2025
Αλλαγές για τον ΠΑΟΚ

 Μύθου αντί Τσάλοβ και ο Οζντόεφ στη θέση του Καμαρά

21:49 | 07.08.2025
66'
Αλλαγή για την Βολφσμπέργκερ, ο Γκατεμάιερ στη θέση του Αβντιγιάι
21:48 | 07.08.2025
60'
Ο ΠΑΟΚ παραμένει ακίνδυνος

Τουλάχιστον έχει τον έλεγχο του αγώνα και ψάχνει μία καλή στιγμή

21:45 | 07.08.2025

Επικίνδυνοι οι Αυστριακοί στις αντεπιθέσεις

21:42 | 07.08.2025
55'
Ο Δικέφαλος του Βορρά δεν έχει τελική στην εστία στο παιχνίδι
21:38 | 07.08.2025
53'

Σουτ του Κένι μετά από καλή κυκλοφορία του ΠΑΟΚ, πολύ άουτ η μπάλα

21:34 | 07.08.2025
49'
Κίτρινη κάρτα στον Μεϊτέ
21:34 | 07.08.2025
Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο

Ο ΠΑΟΚ πρέπει να βελτιώσει την εικόνα του

21:12 | 07.08.2025
Ημίχρονο στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να απειλήσει τους Αυστριακούς. Αντίθετα, οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στο γκολ με μεγαλύτερες αξιώσεις

21:12 | 07.08.2025

Τελευταία λεπτά στο πρώτο ημίχρονο

21:08 | 07.08.2025

Κίτρινη κάρτα στον Μπάουμγκαρντνερ 

21:00 | 07.08.2025
35'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τη Βόλφμσμπεργκερ

Ο Κεντζιόρα έκανε λάθος και ο Μπάλο βγήκε σε θέση τετ α τετ, τον σταματά ο Παβλένκα με το πόδι

 
20:58 | 07.08.2025
Φτάσαμε στο 30'. Ο ΠΑΟΚ παραμένει ακίνδυνος
20:58 | 07.08.2025
Οι παίκτες των δύο ομάδων έκαναν ένα διάλειμμα για να δροσιστούν
20:51 | 07.08.2025
22'
Νέα μεγάλη φάση για την Βόλφσμπεργκερ

Ο Αβντιγιάι κέρδισε τη κόντρα και εκτέλεσε, κόντραρε η μπάλα και πέρασε ελάχιστα εκτός εστίας

 
20:50 | 07.08.2025
Συμπληρώθηκαν τα πρώτα 20 λεπτά

Ο ΠΑΟΚ δεν έχει απειλήσει ακόμα την εστία των Αυστριακών

20:40 | 07.08.2025
17'
Τεράστια ευκαιρία για τη Βόλφσμπεργκερ

Έσωσε τον ΠΑΟΚ ο Παβλένκα. Νίκησε σε τετ-α-τετ τον Αβντίγια

20:37 | 07.08.2025
Συμπληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο στην Τούμπα χωρίς τη μεγάλη φάση
20:36 | 07.08.2025

Άσχημη πτώση για τον Καμαρά. Ευτυχώς είναι καλά ο μέσος του ΠΑΟΚ

20:33 | 07.08.2025

Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να φανεί απειλητικός στα πρώτα λεπτά του αγώνα

20:31 | 07.08.2025
2'
Κίτρινη κάρτα στον Κωνσταντέλια!

Ο διαιτητής έβγαλε κάρτα στην πρώτη φάση του αγώνα

20:30 | 07.08.2025

Ο ΠΑΟΚ θέλει να μπει δυνατά στο παιχνίδι για να πετύχει ένα γρήγορο γκολ

20:30 | 07.08.2025
Σέντρα στον αγώνα
20:26 | 07.08.2025
Ο Ιβάν Σαββίδης βρίσκεται στο γήπεδο της Τούμπας
EUROPA LEAGUE 2025-2026 / ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ / ΠΑΟΚ - ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
20:18 | 07.08.2025
Πάμε να δούμε την αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσε φανέλα βασικού στον Τζόντζο Κένι στο δεξί άκρο της άμυνας.
Ο Γίρι Παβλένκα ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην άμυνα εκτός του Άγγλου μπακ θα βρεθούν οι Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα. Στον άξονα ο Καμαρά θα βρεθεί δίπλα στον Μεϊτέ, με τον Κωνσταντέλια στο «10» σε πιο ελεύθερο ρόλο.
Ο Τάισον θα αγωνιστεί στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ο αρχηγός Αντρίγια Ζίβκοβιτς αντίστοιχα στο δεξί, ενώ στην κορυφή θα είναι ο Φιόντορ Τσάλοφ

20:17 | 07.08.2025
Το εμψυχωτικό μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη πριν τον αγώνα
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με τον Ιβάν Σαββίδη
Ιβάν Σαββίδης στους παίκτες του ΠΑΟΚ: «Θέλω να μπείτε και να πεθάνετε στο γήπεδο για την ομάδα και για τον κόσμο της»
Μήνυμα συσπείρωσης από τον ισχυρό άνδρα του ΠΑΟΚ πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν
20:16 | 07.08.2025
Κατάμεστη η Τούμπα

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έκαναν sold out στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας για τη νέα σεζόν

20:15 | 07.08.2025
Καλησπέρα από το newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League

