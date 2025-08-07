Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ στην Τούμπα, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ 0-0 τελικό: Ανοιχτοί λογαριασμοί ενόψει της ρεβάνς στην Αυστρία
Σουτ του Γκαντεμάιερ, λίγο άουτ η μπάλα
Οι Αυστριακοί πίεζουν στα τελευταία λεπτά
Νέα διπλή αλλαγή για την Βολφσμπέργκερ, ο Βόλμουθ αντί του Μάτιτς και ο Σούλτζνερ στη θέση του Πίσινγκερ
Ιβανούσετς αντί Τάισον
Η Βολφσμπέργκερ βγήκε ξανά επικίνδυνη με τη κεφαλιά του Ρένερ, ο Γκατεμάιερ απο πλάγια κάνει κακό τελείωμα
Μύθου αντί Τσάλοβ και ο Οζντόεφ στη θέση του Καμαρά
Τουλάχιστον έχει τον έλεγχο του αγώνα και ψάχνει μία καλή στιγμή
Επικίνδυνοι οι Αυστριακοί στις αντεπιθέσεις
Σουτ του Κένι μετά από καλή κυκλοφορία του ΠΑΟΚ, πολύ άουτ η μπάλα
Ο ΠΑΟΚ πρέπει να βελτιώσει την εικόνα του
Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να απειλήσει τους Αυστριακούς. Αντίθετα, οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στο γκολ με μεγαλύτερες αξιώσεις
Τελευταία λεπτά στο πρώτο ημίχρονο
Κίτρινη κάρτα στον Μπάουμγκαρντνερ
Ο ΠΑΟΚ δεν έχει απειλήσει ακόμα την εστία των Αυστριακών
Έσωσε τον ΠΑΟΚ ο Παβλένκα. Νίκησε σε τετ-α-τετ τον Αβντίγια
Άσχημη πτώση για τον Καμαρά. Ευτυχώς είναι καλά ο μέσος του ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να φανεί απειλητικός στα πρώτα λεπτά του αγώνα
Ο διαιτητής έβγαλε κάρτα στην πρώτη φάση του αγώνα
Ο ΠΑΟΚ θέλει να μπει δυνατά στο παιχνίδι για να πετύχει ένα γρήγορο γκολ
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσε φανέλα βασικού στον Τζόντζο Κένι στο δεξί άκρο της άμυνας.
Ο Γίρι Παβλένκα ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην άμυνα εκτός του Άγγλου μπακ θα βρεθούν οι Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα. Στον άξονα ο Καμαρά θα βρεθεί δίπλα στον Μεϊτέ, με τον Κωνσταντέλια στο «10» σε πιο ελεύθερο ρόλο.
Ο Τάισον θα αγωνιστεί στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ο αρχηγός Αντρίγια Ζίβκοβιτς αντίστοιχα στο δεξί, ενώ στην κορυφή θα είναι ο Φιόντορ Τσάλοφ
Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έκαναν sold out στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας για τη νέα σεζόν
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League
