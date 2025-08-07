Συμβαίνει τώρα:
Ιβάν Σαββίδης στους παίκτες του ΠΑΟΚ: «Θέλω να μπείτε και να πεθάνετε στο γήπεδο για την ομάδα και για τον κόσμο της»

Μήνυμα συσπείρωσης από τον ισχυρό άνδρα του ΠΑΟΚ πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με τον Ιβάν Σαββίδη
ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Ο Ιβάν Σαββίδης έστειλε το δικό του μήνυμα στους παίκτες του ΠΑΟΚ, λίγο πριν από τη σέντρα του αγώνα με τη Βόλφσμπεργκερ στην Τούμπα, για τον τρίτο προκριματικό του Europa League.

Ο Ιβάν Σαββίδης βρίσκεται στο πλευρό του Ραζβάν Λουτσέσκου και των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ.

Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου του Βορρά συναντήθηκε με την αποστολή στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς», όπου και έστειλε μήνυμα συσπείρωσης και στήριξης.

«Είναι το πρώτο παιχνίδι, αλλά η πιο σημαντική μάχη. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τη ρεβάνς, να το τελειώσουμε από σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι είμαστε όλοι μαζί και να δείξουμε τι θέλουμε…

Θέλω να δω τα μάτια σας να βγάζουν φωτιά. Δεν ξέρω ποιος θα παίξει, θέλω να μπείτε και να πεθάνετε στο γήπεδο για τον ΠΑΟΚ, για τον κόσμο που περιμένει από σας. Πρέπει σήμερα να τελειώσουμε την παρτίδα», ανέφερε ο Ιβάν Σαββίδης.

Ως αρχηγός του ΠΑΟΚ, τον λόγο πήρε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως: «Είμαστε έτοιμοι, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να ξεκινήσουμε όπως πρέπει τη σεζόν».

