Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι θαυμαστής της Μίλαν και του Πάολο Μαλντίνι. Η συνάντηση του με τον θρύλο των “ροσονέρι” του… έφερε μια φανέλα της ομάδας.

Νόβακ Τζόκοβιτς και Πάολο Μαλντίνι συναντήθηκαν στο Τορίνο, εκεί όπου διεξάγεται το ATP Finals, με τον -πλέον- τεχνικό διευθυντή της να δίνει στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις τη θρυλική φανέλα με το Νο3 που φορούσε όταν πρωταγωνιστούσε στην άμυνα των “ροσονέρι”.

Il Capitano, Paolo Maldini



Everyone wants to meet @DjokerNole#NittoATPFinals pic.twitter.com/uPfZByDwG5