Η Πάουλα Μπαντόσα αποκλείστηκε από το Wimbledon αντιμετωπίζοντας και πρόβλημα τραυματισμού, αλλά ένας δημοσιογράφος στη συνέντευξη Τύπου φαίνεται ότι… έχασε τις εξελίξεις.

Αρχικά ρώτησε την Μπαντόσα για τη νίκη της(!) και στη συνέχεια για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και πως φτιάχνει την ψυχολογία της, παρά το γεγονός μάλιστα, ότι του ακούγεται να του εξηγούν ότι ηττήθηκε στο ματς.

Η ίδια η Ισπανίδα τενίστρια και σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά, έδειξε τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός, αλλά συνέχισε να απαντάει στον δημοσιογράφο, με την άβολη στιγμή να γίνεται viral.

When the interviewer thinks you’ve won… but you didn’t 😬



This was one awkward press conference for Paula Badosa #Wimbledon pic.twitter.com/sz7UrATG8p