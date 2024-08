Πάουλα Μπαντόσα: «Την επόμενη φορά παιδιά, βάλτε τα παιχνίδια μας με τον Στέφανο σε διαφορετική ώρα»

Ο… χαβαλές της Πάουλα Μπαντόσα, η οποία δήλωσε ότι δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί στο παιχνίδι της στο Σινσινάτι Open, αφού την ίδια ώρα έπαιζε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε διπλανό κορτ!

Στέφανος Τσιτσιπάς και Πάουλα Μπαντόσα συνεχίζουν την πορεία τους στο Σινσινάτι Open, μετά τις νίκες που πέτυχαν κόντρα σε Στρουφ και Στερνς, αντίστοιχα.

Μετά το τέλος του αγώνα της, η Πάουλα Μπαντόσα ήταν ιδιαίτερα χαρούμενη με τη νίκη της, κάνοντας πλάκα και… παράπονα προς τους διοργανωτές!

Η 26χρονη τενίστρια αποκάλυψε πως δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί στο παιχνίδι της, αφού την ίδια ώρα έπαιζε ο Στέφανος σε ένα διπλανό κορτ και οι φωνές των θεατών, αλλά και η έννοια της για το πως τα πάει ο σύντροφός της, την αποσυντόνιζαν!

“He lost the set.” @paulabadosa could hear Tsitsipas’ match while she was playing hers. #CincyTennis pic.twitter.com/r1UwOS8A3y