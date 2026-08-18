Παπασταθόπουλος για Καρέτσα και Κωνσταντέλια: «Η ελληνική δύναμη επέστρεψε στην Ντόρτμουντ»

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος υπήρξε για πολλά χρονιά βασικός στόπερ της Ντόρτμουντ και αγαπήθηκε από τους οπαδούς της ομάδας. Τώρα όμως, οι “κιτρινόμαυροι” αναμένεται να… χορέψουν συρτάκι, για χάρη των Κωνσταντινου Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο ίδιος ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος θέλησε να σχολιάσει το γεγονός πως Κωνσταντίνος Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας θα αγωνίζονται πλέον στην Ντόρτμουντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο παλαίμαχος διεθνής αμυντικός εξέφρασε τον ενθουσιασμένο του, ποστάροντας τον εαυτό του, με τη φανέλα της Ντόρτομυντ, αλλά και το νέο ελληνικό δίδιμο της ομάδας.

“Η ελληνική δύναμη επέστρεψε στην Μπορούσια Ντόρτμουντ” σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος αγωνίστηκε στην Ν΄τορτμουντ την πενταετία 2013-2018 κατακτώντας ένα Κύπελλο Γερμανίας και δύο Σούπερ Καπ, με συνολικά 198 συμμετοχές και 10 γκολ, προτού πωληθεί στην Άρσεναλ.