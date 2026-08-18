Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παπασταθόπουλος για Καρέτσα και Κωνσταντέλια: «Η ελληνική δύναμη επέστρεψε στην Ντόρτμουντ»

Έχοντας γράψει τη δική του ιστορία στους Βεστφαλούς, ο παλαίμαχος αμυντικός καλωσόρισε το ελληνικό δίδυμο στη γερμανική ομάδα
Σωκράτης Παπασταθόπουλος
Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος με τη φανέλα της Ντόρτμουντ / Φωτογραφία Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος υπήρξε για πολλά χρονιά βασικός στόπερ της Ντόρτμουντ και αγαπήθηκε από τους οπαδούς της ομάδας. Τώρα όμως, οι “κιτρινόμαυροι” αναμένεται να… χορέψουν συρτάκι, για χάρη των Κωνσταντινου Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο ίδιος ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος θέλησε να σχολιάσει το γεγονός πως Κωνσταντίνος Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας θα αγωνίζονται πλέον στην Ντόρτμουντ.

Ο παλαίμαχος διεθνής αμυντικός εξέφρασε τον ενθουσιασμένο του, ποστάροντας τον εαυτό του, με τη φανέλα της Ντόρτομυντ, αλλά και το νέο ελληνικό δίδιμο της ομάδας.

“Η ελληνική δύναμη επέστρεψε στην Μπορούσια Ντόρτμουντ” σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος αγωνίστηκε στην Ν΄τορτμουντ την πενταετία 2013-2018 κατακτώντας ένα Κύπελλο Γερμανίας και δύο Σούπερ Καπ, με συνολικά 198 συμμετοχές και 10 γκολ, προτού πωληθεί στην Άρσεναλ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
130
106
101
79
73
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Ξέσπασε η Ντραγκομίροβα για τα σχόλια στα social media: Δεν μπαίνω στο στάδιο για να κριθώ από το αν φορούσα μάσκαρα ή κραγιόν
Απάντησε σε όσους κρίνουν την εμφάνισή της και όχι τις επιδόσεις της και τόνισε: «Θέλω να ζω τη ζωή που θέλω εγώ, όχι τη ζωή που θέλουν οι άλλοι για μένα»
Η Αναστασία Ντραγκομίτροβα (ΦΩΤΟ AP Photo 15
Newsit logo
Newsit logo