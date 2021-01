Παπασταθόπουλος: Τελείωσε από την Άρσεναλ, το «ευχαριστώ» των «κανονιέρηδων»

Είναι και επίσημα ελεύθερος! Η Άρσεναλ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο…

Παρελθόν από την Άρσεναλ αποτελεί ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, με την ομάδα του Λονδίνου να ανακοινώνει το «διαζύγιο» της με τον Έλληνα αμυντικό.

Ο 32χρονος στόπερ μετακόμισε στην Άρσεναλ το καλοκαίρι του 2018 από την Ντόρτμουντ και φόρεσε τη φανέλα της για 69 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Παπασταθόπουλος είναι ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του

“Δουλεύοντας μαζί με τον Σωκράτη και την ομάδα του αποφασίσαμε να τερματίσουμε το συμβόλαιο του μετά από κοινή απόφαση. Αυτό δίνει το δικαίωμα στον Παπασταθόπουλο να διαπραγματευτεί το συμβόλαιο του με τη νέα του ομάδα και να γυρίσει στην δράση όσο το δυνατόν συντομότερα.

Ο Έλληνας αμυντικός ενσωματώθηκε στην ομάδα από την Μπορούσια Ντόρτμουντ τον Ιούλιο του 2018 και έκανε 69 συμμετοχές με την ομάδα μας. Ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Κύπελλο Αγγλίας τον Αύγουστο και έπαιξε 12 παιχνίδι στη διάρκεια μέχρι τον τελικό του Europa League το 2019.

Ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Εντού είπε: “Εκ μέρους του Αρτέτα, των προπονητών μας, των παικτών μας και όλων στο σύλλογο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Παπασταθόπουλο για τα όσα πρόσφερε στην ομάδα. Ήταν ένα σημαντικό μέλος του γκρουπ και πρότυπο επαγγελματία. Οι διαπραγματεύσεις για να φτάσουμε στη λύση του συμβολαίου του ήταν εποικοδομητικές και ευχόμαστε στον Παπασταθόπουλο και την οικογένεια του ότι καλύτερο για το μέλλον”.

