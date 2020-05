Ο Μάικλ Τζόρνταν αναφέρθηκε ξανά στον Αζάια Τόμας στο 5ο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ “The Last Dance” εκφράζοντας την αντιπάθειά του αλλά και τον σεβασμό του στον μεγάλο του αντίπαλο. Τι είπε για το “κόψιμό” του από την “Dream Team” των ΗΠΑ.

Μετά τα επεισόδια 3 και 4 του ντοκιμαντέρ “The Last Dance”, όπου εξιστορήθηκε η κόντρα των Ντιτρόιτ Πίστονς με τους Σικάγο Μπουλς, με τον Μάικλ Τζόρνταν να αποκαλεί μαλ@@α τον Αζάια Τόμας και αυτόν να απαντά λέγοντας τους Μπουλς “κλαψιάρηδες”, υπήρξε ακόμα μία αναφορά στον “θρύλο” των Πίστονς.

Συγκεκριμένα ο Μάικλ Τζόρνταν δήλωσε πως τοποθετεί πολύ ψηλά τον Τόμας, αναφορικά με την μπασκετική του αξία, αλλά δεν παρέλειψε να τονίσει ότι συνεχίζει να τον αντιπαθεί. Ο M.J αναφέρθηκε ακόμα και στην απουσία του Τόμας από την “Dream Team” των ΗΠΑ το 1992, λέγοντας πως η παρουσία του θρυλικού πόιντ γκαρντ των Πίστονς θα άλλαζε την αρμονί που είχε η ομάδα.

“Σέβομαι το ταλέντο του Αϊζάια Τόμας. Για εμένα, ο καλύτερος πόιντ γκαρντ όλων των εποχών είναι ο Μάτζικ Τζόνσον και ακριβώς πίσω από αυτόν ο Αϊζάια Τόμας. Όσο και να τον μισώ, σέβομαι το παιχνίδι του.

Αν θέλετε να το ρίξετε σε εμένα (σ.σ ότι δεν μπήκε ο Τόμας στη Dream Team), κάντε το, αλλά δεν ήμουν εγώ αυτός που τον έκοψε. Η Dream Team είχε ως βάση το καλό περιβάλλον που υπήρχε στην ομάδα. Βρισκόταν σε αρμονία. Θα άλλαζε την ατμόσφαιρα η παρουσία του Τόμας; Ναι”, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τζόρνταν.

“I respect Isiah Thomas’ talent. To me, the best point guard of all-time is Magic Johnson. And right behind him is Isiah Thomas. No matter how much I hate him. And I respect his game.”- Michael Jordan #TheLastDance pic.twitter.com/sX1xhzVGhW