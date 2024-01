Την παραίτησή του από τη θέση του επικεφαλής ποδοσφαίρου της UEFA ανακοίνωσε ο Ζβόνιμιρ Μπόμπαν, με τον άλλοτε Κροάτη “αστέρα” της Μίλαν να αφήνει αιχμές για νομικούς ελιγμούς προκειμένου ο Αλεξάντερ Τσέφεριν να παραμείνει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

O Ζβόνιμιρ Μπόμπαν παραιτήθηκε από τη θέση του επικεφαλής ποδοσφαίρου της UEFA, μετά από τρία χρόνια παραμονής στο συγκεκριμένο κρίσιμο πόστο, διαμαρτυρόμενος για τις πρακτικές που ακολουθεί ο πρόεδρός της, Αλεξάντερ Τσέφεριν, προκειμένου να παραμείνει για περισσότερα χρόνια στα ηνία της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας μέσω της αλλαγής του καταστατικού.

«Παρά την έκφραση της βαθύτατης ανησυχίας μου και την απόλυτη αποδοκιμασία μου, ο πρόεδρος της UEFA δεν θεωρεί ότι δεν υπάρχουν νομικά ζητήματα σε σχέση με τις προτεινόμενες αλλαγές, οι οποίες είναι κόντρα στις αρχές και την ηθική μου. Δεν είμαι ήρωας, αλλά δεν μπορώ να συνεχίσω. Με βαριά καρδιά λοιπόν παραιτούμαι», ανέφερε μεταξύ άλλων στην επιστολή παραίτησης ο διάσημος Κροάτης.

Ο Μπόμπαν, πρώην μέσος της Μίλαν και αρχηγός της Κροατίας, ανακοίνωσε την απόφασή του σε ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε σήμερα (25/1)από την κροατική ιστοσελίδα Telesport την Πέμπτη.

«Λυπάμαι, αλλά φεύγω από την UEFA», ανέφερε ο Μπόμπαν στην επιστολή.

Ο Μπόμπαν πρόσθεσε ότι ο λόγος της αποχώρησής του ήταν η υποστήριξη του Τσέφεριν σε μια πρόταση αλλαγής των κανόνων της UEFA στο επόμενο Συνέδριό της στις 8 Φεβρουαρίου στο Παρίσι, που θα του επέτρεπε να διεκδικήσει επανεκλογή όταν λήξει η τρέχουσα τετραετής θητεία του το 2027.

Οι ισχύοντες κανόνες της UEFA εμποδίζουν τον πρόεδρο και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής να διεκδικήσουν το αξίωμα περισσότερες από τρεις φορές ή να παραμείνουν στις θέσεις τους για περισσότερα από 12 χρόνια.

«Παραδόξως, ήταν ο Τσέφεριν που πρότεινε και ξεκίνησε το πακέτο μεταρρυθμίσεων το 2017 που υποτίθεται ότι προστατεύουν την UEFA και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο», είπε ο Μπόμπαν.

«Η απομάκρυνσή του από αυτές τις αξίες και οι αλλαγές στις κύριες μεταρρυθμίσεις είναι δύσκολο να κατανοηθούν, ειδικά σε αυτή την ιδιαίτερη εποχή για το ποδόσφαιρο. Αν αποδεχόμουν μια τόσο δύσκολη και λάθος απόφαση και γυρνούσα το κεφάλι μου, θα πήγαινα ενάντια στις αρχές και τις γενικές αξίες στις οποίες πιστεύω βαθιά. Δεν υποδύομαι κανέναν ήρωα και ξέρω πολύ καλά ότι πολλοί έχουν την ίδια άποψη».

Ο Τσέφεριν επανεξελέγη πρόεδρος της UEFA χωρίς αντίπαλο στο Τακτικό Συνέδριο στη Λισαβόνα τον Απρίλιο του περασμένου έτους.

Η UEFA εξέδωσε ανακοίνωση αργότερα την Πέμπτη επιβεβαιώνοντας την αποχώρηση του Μπόμπαν:

«Η UEFA επιθυμεί να ανακοινώσει την αποχώρηση του Ζβόνιμιρ Μπόμπαν από τη διοργάνωση κατόπιν κοινής συμφωνίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ο Μπόμπαν εντάχθηκε στον οργανισμό το 2021 ως επικεφαλής του ποδοσφαίρου και ξεκίνησε πολλά σημαντικά έργα στην τεχνική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης του Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου της UEFA και του Φόρουμ Νέων Ποδοσφαίρου. Η UEFA εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στον κ. Μπόμπαν για την αφοσιωμένη υπηρεσία του και του εύχεται καλή τύχη στη μελλοντική του σταδιοδρομία»

Today, we announce the departure of Zvonimir Boban from the organisation by mutual agreement.



We extend our gratitude for his dedicated service and wish him the best of luck in his future career endeavours.



Full statement: