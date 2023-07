Ευχάριστα είναι τα νέα για την υγεία του Έντουιν Φαν ντερ Σαρ, έπειτα από την εισαγωγή του σε νοσοκομείο της Κροατίας με εγκεφαλική αιμορραγία.

Ο Φαν Ντερ Σαρ βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενός ολλανδικού νοσοκομείου, με την κατάσταση του να είναι σταθερή.

Η ζωή του 52χρονου παλαίμαχου Ολλανδού τερματοφύλακα δεν διατρέχει κίνδυνο, όπως ενημέρωσε επίσημα ο Άγιαξ.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρονται στη σχετική ενημέρωση για τον παλαίμαχο τερματοφύλακα:

«Ο Έντουιν επαναπατρίστηκε από την Κροατία το βράδυ της Παρασκευής και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας ενός ολλανδικού νοσοκομείου.

Η κατάστασή του παραμένει η ίδια: σταθερή, σε μη επικίνδυνη για τη ζωή του κατάσταση και επικοινωνιακή. Η οικογένεια Φαν ντερ Σαρ θα ήθελε να εκφράσει τη βαθιά της ευγνωμοσύνη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Σπλιτ για τη μεγάλη φροντίδα τους την τελευταία εβδομάδα.

Ο Έντουιν πρέπει να παραμείνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας όπου θα υποβληθεί σε περαιτέρω έρευνα και η οικογένεια ελπίζει διακαώς ότι μπορεί να επικεντρωθεί έπειτα στην ανάρρωσή του».

