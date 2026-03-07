Αθλητικά

Παράνοια στην Καλαμάτα για την άνοδο στη Super League: Οπαδοί περίμεναν την αποστολή στα Μέγαρα

Ιστορικές στιγμές στη Μαύρη Θύελλα, η οποία επέστρεψε στα μεγάλα σαλόνια
Η Καλαμάτα θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στη Super League, επιστρέφοντας στη μεγάλη κατηγορία μετά από 25 χρόνια. Το πάρτι ανόδου ξεκίνησε από τα Μέγαρα.

Με γκολ του Μορέιρα, η Καλαμάτα επικράτησε του Πανιωνίου με 1-0 στη Νέα Σμύρνη και πανηγύρισε την άνοδο στη Super League από τον Νότιο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας.

Η αποστολή της Καλαμάτας ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής, με το πάρτι ανόδου να ξεκινάει από τα Μέγαρα.

Μερίδα φίλων της Καλαμάτας περίμεναν την αποστολή στα Μέγαρα και αποθέωσαν τους θριαμβευτές.

 
 
 
 
 
Η Καλαμάτα ζει ιστορικές στιγμές και το σίγουρο είναι ότι το πάρτι θα κορυφωθεί με την άφιξη της αποστολής στην πόλη.

