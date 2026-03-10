Αθλητικά

Παρί – Ολυμπιακός live για την 34η αγωνιστική της Euroleague

Την 20η νίκη του στη φετινή Euroleague αναζητά ο Ολυμπιακός στο Παρίσι
Οι παίκτες του Ολυμπιακού
Euroleague
34η αγωνιστική
Οι παίκτες του Ολυμπιακού στον αγώνα με τη Βαλένθια (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Παρί για την 34η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στην εξασφάλιση της 4άδας και του πλεονεκτήματος έδρας στα πλέι οφ.

21:55 | 10.03.2026
6,5 λεπτά
για το δεκάλεπτο
21:54 | 10.03.2026

8-9 με φόλοου για την Παρί

21:53 | 10.03.2026

6-9 με νέο τρίποντο του Ντόρσεϊ

21:53 | 10.03.2026

6-6 με νέα "τριάδα" βολών για την Παρί

21:52 | 10.03.2026

Τρεις βολές αποφάσισαν οι διαιτητές!

21:52 | 10.03.2026

Στο video οι διαιτητές για να αποφασίσουν

21:52 | 10.03.2026

Ο Νιλικίνα έκανε μάλιστα διπλό λάθος, αφού έχασε την μπάλα και στη συνέχεια έκανε φάουλ στο κέντρο, στο όριο για βολές

21:51 | 10.03.2026

Ο Ολυμπιακός έχει 2/2 τρίποντα και τρια λάθη στις πρώτες του επιθέσεις στον αγώνα

21:50 | 10.03.2026

Νέο λάθος από τον Νιλικίνα

21:49 | 10.03.2026

3-6 με τρίποντο του Πίτερς για τον Ολυμπιακό

21:48 | 10.03.2026

Δύο σερί λάθη από τον Παπανικολάου για τον Ολυμπιακό στην επίθεση, έξαλλος ο Μπαρτζώκας

21:47 | 10.03.2026

3-3 με 3/3 βολές του Ερέρα για την Παρί

21:47 | 10.03.2026

Φάουλ και τρεις βολές για τον Ερέρα της Παρί

21:46 | 10.03.2026

0-3 με τον Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός

21:45 | 10.03.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:44 | 10.03.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα

21:44 | 10.03.2026
Η πεντάδα της Παρί

Ρόμπινσον, Ερέρα, Ρόντεν, Καβαλιέρ, Ντοκοσί

21:43 | 10.03.2026
Η πεντάδα του Ολυμπιακού

Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Πίτερς και Μιλουτίνοφ

21:38 | 10.03.2026

Ξεκίνησε η παρουσίαση των 2 ομάδων

21:37 | 10.03.2026

Εκατοντάδες οπαδοί του Ολυμπιακού βρίσκονται όμως και σήμερα στο Παρίσι

21:37 | 10.03.2026
21:35 | 10.03.2026

Ο Ολυμπιακός έχει όμως την ευκαιρία για ένα διπλό που θα τον "εδραιώσει" στην 4άδα και θα το ψάξει έχοντας πλέον διαθέσιμους και τους Μιλουτίνοφ και Μόρις, με μοναδικό απόντα τον Βεζένκοφ

21:33 | 10.03.2026

Η Παρί από την άλλη πλευρά, έχει ρεκόρ 11-18, αλλά προέρχεται από 3 σερί εκτός έδρας νίκες, ενώ στο Παρίσι νίκησε πρόσφατα τη Ρεάλ Μαδρίτης

21:32 | 10.03.2026

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από τη μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Euroleague και είναι στην 3η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 19-10

21:31 | 10.03.2026

Το ματς γίνεται νωρίτερα του αναμενομένου, εξαιτίας ενός θέματος με την έδρα της Παρί στην αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία

21:30 | 10.03.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παρί - Μονακό για την 34η αγωνιστική της Euroleague

21:30 | 10.03.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
158
78
56
55
52
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo