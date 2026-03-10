Παρί – Ολυμπιακός live για την 34η αγωνιστική της Euroleague

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Παρί για την 34η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στην εξασφάλιση της 4άδας και του πλεονεκτήματος έδρας στα πλέι οφ.
8-9 με φόλοου για την Παρί
6-9 με νέο τρίποντο του Ντόρσεϊ
6-6 με νέα "τριάδα" βολών για την Παρί
Τρεις βολές αποφάσισαν οι διαιτητές!
Στο video οι διαιτητές για να αποφασίσουν
Ο Νιλικίνα έκανε μάλιστα διπλό λάθος, αφού έχασε την μπάλα και στη συνέχεια έκανε φάουλ στο κέντρο, στο όριο για βολές
Ο Ολυμπιακός έχει 2/2 τρίποντα και τρια λάθη στις πρώτες του επιθέσεις στον αγώνα
Νέο λάθος από τον Νιλικίνα
3-6 με τρίποντο του Πίτερς για τον Ολυμπιακό
Δύο σερί λάθη από τον Παπανικολάου για τον Ολυμπιακό στην επίθεση, έξαλλος ο Μπαρτζώκας
3-3 με 3/3 βολές του Ερέρα για την Παρί
Φάουλ και τρεις βολές για τον Ερέρα της Παρί
0-3 με τον Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
Ρόμπινσον, Ερέρα, Ρόντεν, Καβαλιέρ, Ντοκοσί
Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Πίτερς και Μιλουτίνοφ
Ξεκίνησε η παρουσίαση των 2 ομάδων
Εκατοντάδες οπαδοί του Ολυμπιακού βρίσκονται όμως και σήμερα στο Παρίσι
Ο Ολυμπιακός έχει όμως την ευκαιρία για ένα διπλό που θα τον "εδραιώσει" στην 4άδα και θα το ψάξει έχοντας πλέον διαθέσιμους και τους Μιλουτίνοφ και Μόρις, με μοναδικό απόντα τον Βεζένκοφ
Η Παρί από την άλλη πλευρά, έχει ρεκόρ 11-18, αλλά προέρχεται από 3 σερί εκτός έδρας νίκες, ενώ στο Παρίσι νίκησε πρόσφατα τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Ολυμπιακός προέρχεται από τη μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Euroleague και είναι στην 3η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 19-10
Το ματς γίνεται νωρίτερα του αναμενομένου, εξαιτίας ενός θέματος με την έδρα της Παρί στην αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία
