Παρί – Ολυμπιακός live για την 34η αγωνιστική της Euroleague

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Παρί για την 34η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στην εξασφάλιση της 4άδας και του πλεονεκτήματος έδρας στα πλέι οφ.