Η Παρί Σεν Ζερμέν έμεινε στην ισοπαλία 1-1 με τη Λανς στην 34η αγωνιστική της Ligue 1, αλλά ακόμη και ο ένας βαθμός ήταν αρκετός για να της χαρίσει και μαθηματικά τον τίτλο της πρωταθλήτριας στη Γαλλία.

Οι Παριζιάνοι άνοιξαν το σκορ στο 68′ με ένα φοβερό γκολ του Λιονέλ Μέσι, αλλά παρότι αγωνίζονταν και με παίκτη παραπάνω από την αποβολή του Ντάνσο με δύο κίτρινες κάρτες, δέχθηκαν την ισοφάριση στο 88′ από τον Ζαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έστω κι έτσι όμως, η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε και τυπικά το πρωτάθλημα στη Ligue 1, τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε της σεζόν, αφού αύξησε τη διαφορά της από τη 2η Μαρσέιγ στους 16 βαθμούς. H ομάδα της πρωτεύουσας επέστρεψε έτσι στην κορυφή, με το 10ο τίτλο της ιστορίας της.

MESSI WHAT A GOAL 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/j0kpG4V8aD

Leo Messi adds a new league title to his collection 🐐 pic.twitter.com/Pvi4PvUUkJ