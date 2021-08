Ο Λέο Μέσι φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν στη Ligue 1, αλλά ήταν ο Κίλιαν Εμπαπέ αυτός που… καθάρισε την μπουγάδα για την ομάδα του στη νίκη με 2-0 επί της Ρεμς.

Ο Γάλλος επιθετικός εμφανίζεται δυσαρεστημένος στο Παρίσι, αλλά συνεχίζει να σκοράρει κατά ριπάς και πέτυχε δύο ακόμη γκολ στο πρωτάθλημα, χαρίζοντας το “τρίποντο” στην ομάδα του.

Ο Εμπαπέ άνοιξε το σκορ στην έδρα της Ρεμς με κεφαλιά στο 16ο λεπτό και “καθάρισε” το ματς στο δεύτερο ημίχρονο, λίγο πριν ο Νέιμαρ αφήσει τη θέση του στον Λέο Μέσι, ώστε να κάνει αυτός την πρώτη του εμφάνιση στη Ligue 1. Ο Μέσι έβαλε πάντως έτσι τέλος σε μία ολόκληρη εποχή, αφού αγωνίστηκε για πρώτη φορά χωρίς τη φανέλα της Μπαρτσελόνα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

