Δεν ήταν μόνο ο Ντι Μαρία που έπεσε θύμα ληστείας. Διαρρήκτες «χτύπησαν» και την οικογένεια του Μαρκίνιος της Παρί Σεν Ζερμέν, την ώρα που η ομάδα αγωνιζόταν με την Ναντ.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τα γαλλικά ΜΜΕ, η ληστεία έγινε στο σπίτι των γονιών του Μαρκίνιος, εκεί όπου βρισκόταν ο 52χρονος πατέρα του και οι δύο αδερφές του, 13 και 16 ετών.

Μάλιστα, οι ληστές φαίνεται πως χτύπησαν τον άντρα χωρίς ευτυχώς να του προξενήσουν κάποιον τραυματισμό. Στη συνέχεια τον κλείδωσαν μαζί με τα κορίτσια σε δωμάτιο και αποχώρησαν από το σπίτι, έχοντας κλέψει 2.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα, τσάντες και άλλα αντικείμενα.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν πέφτουν θύματα ληστείας. Τους τελευταίους 18 μήνες έχουν γίνει ληστείες στις οικείες των Τσούπο Μότινγκ, Τιάγκο Σίλβα και Σέρχιο Ρίκο.

Breaking | Marquinhos’ parents were also the victims of a robbery in Paris tonight. More follows. (RMC)