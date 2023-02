Η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει τη Λιλ για τη Ligue 1, με τον Νεϊμάρ να αποχωρεί από το παιχνίδι τραυματίας και να μοιάζει πλέον δύσκολο να προλάβει τη ρεβάνς με την Μπάγερν Μονάχου στο Champions League.

Ο Νεϊμάρ σκόραρε στο ματς για την Παρί Σεν Ζερμέν, πετυχαίνοντας το δεύτερο γκολ των Παριζιάνων, αλλά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου τραυματίστηκε στον αστράγαλο και έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ έφυγε μάλιστα με φορείο από το γήπεδο, αφού έδειχνε να πονάει πολύ και να μην μπορεί να πατήσει το πόδι του, με αποτέλεσμα να υπάρχει πια ανησυχία στην ομάδα για την κατάστασή του.

Neymar is in tears being stretchered off…



