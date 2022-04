Την ώρα που τα δημοσιεύματα θέλουν και τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο και τον Κίλιαν Εμπαπέ να αποτελούν παρελθόν από την Παρί Σεν Ζερμέν το ερχόμενο καλοκαίρι, ο ίδιος ο προπονητής των Παριζιάνων διέψευσε το γεγονός με δηλώσεις του.

Ο Αργεντινός τεχνικός εξέφρασε μάλιστα τη βεβαιότητά του, ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Γάλλος επιθετικός θα βρίσκονται και τη νέα σεζόν στην ομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, ρωτήθηκε για τις πιθανότητες της παραμονής τους στην Παρί Σεν Ζερμέν και απάντησε: «100% και στις δύο περιπτώσεις. Αυτό μπορώ να αντιληφθώ, να νιώσω σήμερα. Στο ποδόσφαιρο, μπορείς να περιμένεις να συμβούν πολλά πράγματα, αλλά αυτό νιώθω σήμερα».

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο Ποτσετίνο θα πρέπει να λάβει το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ ως αποζημίωση, αν απολυθεί από τους Παριζιάνους, κάτι που ίσως επηρέασε τις δηλώσεις του.

