Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Πάρμα – Λάτσιο 0-1: Απίθανο διπλό με 9 παίκτες για τους «Λατσιάλι» στη Serie A

Φοβερό κάζο για την Πάρμα, που βρίσκεται πλέον οριακά πάνω από τη «ζώνη» του υποβιβασμού
Μονομαχία από το Πάρμα - Λάτσιο (Gianni Santandrea
Μονομαχία από το Πάρμα - Λάτσιο (Gianni Santandrea/LaPresse via AP)

Η Λάτσιο βρέθηκε με δύο παίκτες λιγότερους κόντρα στην Πάρμα, σε εκτός έδρας αγώνα για τη Serie A, αλλά κατάφερε να φθάσει στη νίκη με 1-0, σκοράροντας στο 82′, κόντρα στους 11 ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων.

Κόντρα σε όλα τα δεδομένα του αγώνα, η Λάτσιο κατάφερε να πανηγυρίσει μία σπουδαία νίκη στην έδρα της Πάρμα και να πλησιάσει ξανά την πρώτη 6άδα της βαθμολογίας στην ιταλική Serie A.

Οι “Λατσιάλι” έμειναν με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Ζακάνι στο 42′ και έχασαν με κόκκινη κάρτα και τον Μπάσιτς στο 77′, αλλά η επιμονή του Νόσλιν τους επέτρεψε να φθάσουν στο θετικό αποτέλεσμα. Ο Ολλανδός επιθετικός έκλεψε την μπάλα στην άμυνα της Πάρμα λίγο πριν το φινάλε του αγώνα και πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, “παγώνοντας” τους “Παρμέντσι”.

Η Λάτσιο έφθασε έτσι τους 22 βαθμούς και είναι στο -2 από την πρώτη 6άδα της βαθμολογίας, την ώρα που η Πάρμα έμεινε στους 14 βαθμούς και είναι οριακά πάνω από τη “ζώνη” του υποβιβασμού στη Serie A.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
195
139
95
80
77
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo