Πάρμα – Λάτσιο 0-1: Απίθανο διπλό με 9 παίκτες για τους «Λατσιάλι» στη Serie A

Η Λάτσιο βρέθηκε με δύο παίκτες λιγότερους κόντρα στην Πάρμα, σε εκτός έδρας αγώνα για τη Serie A, αλλά κατάφερε να φθάσει στη νίκη με 1-0, σκοράροντας στο 82′, κόντρα στους 11 ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων.

Κόντρα σε όλα τα δεδομένα του αγώνα, η Λάτσιο κατάφερε να πανηγυρίσει μία σπουδαία νίκη στην έδρα της Πάρμα και να πλησιάσει ξανά την πρώτη 6άδα της βαθμολογίας στην ιταλική Serie A.

Οι “Λατσιάλι” έμειναν με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Ζακάνι στο 42′ και έχασαν με κόκκινη κάρτα και τον Μπάσιτς στο 77′, αλλά η επιμονή του Νόσλιν τους επέτρεψε να φθάσουν στο θετικό αποτέλεσμα. Ο Ολλανδός επιθετικός έκλεψε την μπάλα στην άμυνα της Πάρμα λίγο πριν το φινάλε του αγώνα και πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, “παγώνοντας” τους “Παρμέντσι”.

Parma 0-1 Lazio | Serie A



Sobre el final Tijjani Noslin consiguió una MUY NECESARIA VICTORIA para el Biancocelesti, aún jugando con uno menos pic.twitter.com/80cDdvrDsW — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) December 13, 2025

A wonderful display of strength and precision from Noslin gives men Lazio the lead! #ParmaLazio 0-1 pic.twitter.com/7kIqryZjbI — Lega Serie A (@SerieA_EN) December 13, 2025

Η Λάτσιο έφθασε έτσι τους 22 βαθμούς και είναι στο -2 από την πρώτη 6άδα της βαθμολογίας, την ώρα που η Πάρμα έμεινε στους 14 βαθμούς και είναι οριακά πάνω από τη “ζώνη” του υποβιβασμού στη Serie A.