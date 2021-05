Η Ίντερ νίκησε με εντός έδρας «περίπατο» τη Σαμπντόρια (5-1) μια εβδομάδα μετά τη μαθηματική εξασφάλιση του τίτλου στην Ιταλία. Πλήθος φίλων της ομάδας περίμενε τους «νερατζούρι» έξω από το «Mεάτσα», κατά την άφιξη της ομάδας, για να υποδεχθούν τους φετινούς… κυρίαρχους της Serie A.

Γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος με μια θεαματική εμφάνιση. Η Ίντερ επικράτησε εντός έδρας 5-1 της Σαμπντόρια στο «Τζουζέpε Mεάτσα» μια εβδομάδα μετά τη μαθηματική εξασφάλιση του πρωταθλήματος στην Ιταλία..

Το… κλίμα στην αναμέτρηση ήταν πανηγυρικό, αφού πλήθος κόσμου βρέθηκε έξω από το «Μεάτσα» για να υποδεθεί τους πρωταθλητές Ιταλίας, δημιουργώντας μια απίστευτη ατμόσφαιρα.

Στα του αγώνα, οι παίκτες της Σαμπντόρια έκανε pasillo σε αυτούς της ΊΟντερ και στη συνέχεια… υποκλίθηκαν στην ανωτερότητα τους. Γκαλιαρντίνι (4) και Σάντσες (26’) άνοιξαν το… δρόμο της νίκης για τους γηπεδούχους, με τον Κεϊτά να μειώνει στο 35’ και τον Σάντσες να κάνει στο επόμενο λεπτό το 3-1 του ημιχρόνου. Πριναμόντι (61’) και Λαουτάρο Μαρτίνες (70’) διαμόρφωσαν το τελικό 5-1.

Party continues. Inter fans outside the San Siro ahead of #InterSampdoria 🔥pic.twitter.com/C3fFtPdUuF — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) May 8, 2021

Inter fans waiting for the team bus outside the Meazza 😍 pic.twitter.com/A2OTbyXRsb — Italian Football TV (@IFTVofficial) May 8, 2021

The fans have started to gather just before Inter-Samp pic.twitter.com/YvPT0VRhWQ — FedeNerazzurra (@FNerazzurra1908) May 8, 2021