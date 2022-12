Ο Νεμάνια Νέντοβιτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ιστορικού σερβικού εμφυλίου στην Euroleague ανάμεσα στην Παρτιζάν και τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και νυν του Ερυθρού Αστέρα, Νεμάνια Νέντοβιτς, υπέγραψε τη νίκη (76-73) των ερυθρολεύκων, ευστοχώντας σε τρίποντο από τη γωνία δύο δευτερόλεπτα πριν το φινάλε της αναμέτρησης.

Ο Σέρβος γκαρντ πήρε την πάσα του Βιλντόζα, και σόκαρε την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον ίδιο μάλιστα να μην το πανηγυρίζει και απλά να κοιτάει στον πάγκο της αντίπαλης ομάδας.

DO NOT CLOSE YOUR EYES, this is really happening! @nedovic1624 WINS it for @kkcrvenazvezda, what a SHOT 😱😱



And the fans go WILD! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/HZxzuk8ge0