Παρτιζάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 87-112: Διασυρμός και έντονες αποδοκιμασίες για τους Σέρβους στο ντεμπούτο του Πεναρόγια

Πάρτι των Ισραηλινών στο Βελιγράδι
Ο Γουόκερ με τη φανέλα της Μακάμπι
Ο Γουόκερ με τη φανέλα της Μακάμπι/EPA

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ διέλυσε την Παρτιζάν στη Σερβία με 112-87 για την 18η αγωνιστική της Euroleague και έφτασε τις 8 νίκες στη διοργάνωση.

Η Παρτιζάν στο ντεμπούτο των Πεναρόγια και Πέιν δεν κατάφερε να αλλάξει την εικόνα της και έκανε ακόμα μία σκληρή ήττα στη διοργάνωση από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τους Γουόκερ (20 πόντους) και Σόρκιν (17 πόντους) να ξεχωρίζουν.

Οι αποδοκιμασίες στο Βελιγράδι ήταν έντονες με τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντουέιν Ουάσινγκτον να δέχονται τις σκληρότερες αντιδράσεις από τους οπαδούς των Σέρβων. Ο Πέιν ήταν ο μόνος μαζί με τον Λάκιτς που κέρδισαν τον σεβασμό των φιλάθλων της Παρτιζάν.

Ο Αμερικανός στο ντεμπούτο του πέτυχε 15 πόντους και μοίρασε 6 ασίστ.

