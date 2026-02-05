Αθλητικά

Παρτιζάν – Παναθηναϊκός live για την 27η αγωνιστική της Euroleague

Την τρίτη σερί νίκη του στη Euroleague ψάχνει ο Παναθηναϊκός
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού στη Euroleague / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, για την 27η αγωνιστική της Euroleague, αναζητώντας το 2/2 στη “διαβολοβδομάδα”, μετά τη νίκη “θρίλερ” επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens.

21:13 | 05.02.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 16-10 στην κατάταξη, ενώ η Παρτιζάν είναι στο 8-18

21:12 | 05.02.2026
Η 12άδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Οσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν, Γκριγκόνις

21:12 | 05.02.2026
Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν
Παρτιζάν – Παναθηναϊκός: Με Γκριγκόνις και Γιούρτσεβεν η 12άδα του «τριφυλλιού»
Καλαϊτζάκης και Σαμοντούροφ έμειναν εκτός από τον Αταμάν
21:07 | 05.02.2026

Ο Παναθηναϊκός πήρε ανάσα με τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης την προηγούμενη αγωνιστική και πλέον έχει την ευκαιρία να ανέβει ψηλά στην κατάταξη με διπλό στην έδρα της -ανεβασμένης πάντως- Παρτιζάν

21:05 | 05.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παρτιζάν - Παναθηναϊκός για την 27η αγωνιστική της Euroleague

21:04 | 05.02.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
